Haagse volkszanger Tino Martin openhartig over jeugd, carrière, gezondheid en imago

Tino Martin over zijn Haagse roots.

Je staat 7 oktober in het Circustheater, je bent een Hagenaar, is het dan speciaal om hier te staan?

'Het is altijd bijzonder om op Scheveningen te zijn. Ik ben een geboren Hagenees, woon in Vinkeveen en treed op in het hele land. Ik woon niet meer in Den Haag, maar in mijn hart ben ik dat wel. Mijn ouders wonen hier nog. Als ik hier sta in het Circustheater, denk ik terug aan die jongen van vijf jaar en dat ik bij mijn opa en oma logeerde. Die woonden in de Schilderswijk.'

'Mijn oma nam me altijd mee uit wandelen, door de Boekhorststraat of even door de stad. Soms als we even doorstapten, dan kwamen we uit op Scheveningen. Dan kwamen we langs de Panaroma Mesdag, aten we een patatje op de boulevard en dan liepen we even langs het Circustheater. Dat zijn dingen die ik me heel goed herinner. Daar moet ik niet te lang aan denken als ik hier sta in oktober, want dan kom ik niet meer aan zingen toe. Dat zijn speciale gevoelens die ik heb.'

Zong je als klein mannetje?

'Welk jongetje van vijf zingt? Ik zong niet, maar ik zong altijd met mijn opa mee. Mijn opa was altijd aan het zingen bij ons thuis, hij was altijd met muziek bezig. Hij had een accordeon, een orgel, een mondharmonica en ik zong met hem mee. Ergens is het niet vreemd dat ik in de muziek ben gegaan, mijn opa heeft dat wel meegegeven. Die muzikaliteit heb ik zeker van mijn opa.'



'Ja dat klopt', grinnikt Tino. 'Mijn schoolcarrière was vrij kort. Een gedeelte van mijn jeugd ben ik opgegroeid in Mariahoeve, daar heb ik de basisschool doorlopen, cum laude ben ik er doorheen gelopen. Toen was ik er al vrij snel klaar mee, ik was geen jongen voor school.'

'Na de zomervakantie zou ik naar de middelbare school moeten, zoals elk kind, maar ik wilde zo graag zingen en ik had mijn weg al helemaal bedacht. Mijn droom kan ik niet op school leren, wist ik. Als er vroeger gevraagd werd: 'Wat wil je later worden?' en je zei 'zanger', dan werd er altijd gezegd: 'Dat kan niet, dat bestaat niet, eerst even je school afmaken en later kijken we wel weer verder.'

'Maar dat wilde ik niet. Ik was daar wel heel serieus in. Het was niet zo dat ik geen school wilde doen uit luiigheid. Toen ik officieel vrijstelling kreeg van een ambtenaar, was mijn moeder daar. Ze zei: 'Je hoeft niet meer naar school.' Dat is vrij uniek, dat je op zo'n jonge leeftijd vrij wordt gesteld van schoolplicht (Tino was 15 toen hij van school ging, red.) Maar mijn moeder zei: 'Je hebt één week de tijd om te gaan werken. Wat je gaat doen maakt me niet uit, maar je gaat niet boven op zolder zitten wegkwijnen, met de gordijnen dicht en televisie kijken.' Dat was niet toegestaan.'

'Toen ben ik al gauw, op zeer jonge leeftijd, in de horeca gerold. Al tappende en werkende achter de bar was ik mijn liedjes aan het zingen. Vanaf dat ik een jaar of 17 was kwam ik in de soundmixshow. Daarna is het balletje gaan rollen... de rest is historie.'

En die 'historie' is vrij uitgebreid. Tino Martin begint met optredens in kroegen. Zijn populariteit groeit en de volkszanger speelt in steeds grotere en vooral uitverkochte zalen. De afgelopen jaren stond Tino Martin tot twee keer toe in een uitverkocht Ziggo Dome. Afgelopen najaar was hij een van de deelnemers in het programma 'Beste Zangers'. Met zijn hit 'Zij weet het' bestormt de Haagse zanger de officiële top 40. Begin juni speelde Tino Martin in een uitverkocht Olympisch Stadion.

Tino Martin over concert in Olympisch Stadion en komende theatertour.

Hoe kijk je terug op het concert in het Olympisch Stadion?

'Het was een heerlijke avond, ontzettend genoten. Ondanks de stress vooraf is het alles geworden wat ik had durven hopen. Ik wilde heel graag een openluchtconcert doen. De sfeer die je daar hebt, wat je daar kan creëren, heb je nergens. Het saamhorigheidsgevoel is er dan ineens en dat was er ook bij mij.'

Je stond te stralen op het podium.

‘Ik merkte dat ik goed in mijn vel zat. Afgelopen jaar bij het concert in het Ziggo Dome was er veel aan de hand. Het was kort na het overlijden van mijn zus (Ze overleed in april 2018 aan de gevolgen van botkanker, red). Ik was toen zwaarder en had niet de energie om te gaan sporten. Als ik nu de beelden van vorig jaar zie en ik kijk naar de beelden van het concert van dit jaar, dan zie ik nu een gelukkiger mens.'

Hoe werd je wakker de volgende ochtend?

Tino lacht ondeugend: 'Ik ben gelukkig wakker geworden. Je bent intens aan het genieten, maar het gaat ook snel aan je voorbij. Toen ik 's morgens wakker werd, keek ik alles terug op social media. Conclusie: het was een topavond, uitzinnig.'

Je gaat nu weer op festivals spelen. Hoe is het om van een groot stadion naar festivals te gaan?

'Het is bijna te mooi voor woorden, maar ik vind het allemaal geweldig. Die grote concerten, dat is voor mij één keer gewoon net alsof ik jarig ben. Bij de festivals maak je deel uit van een line-up en dat zijn niet de minste. Dit jaar doe ik 30 à 40 festivals, waar 20 à 30.000 man naar toe komen. Daar kijk ik naar uit.'



'Het najaar ga ik de theaters in. Dan kom je uit de gekte van het concert en de openluchtfestivals en dan ga je weer terug naar het theater. De kaartverkoop is gestart (De meeste shows zijn op een paar kaarten na uitverkocht, red).We doen het hele land aan, vorig jaar deden we dertien shows. Dat was goed gelukt, ze waren binnen mum van tijd uitverkocht. Dit jaar doen we dit over, nu met ruim dertig shows. En vanwege de snelle verkoop hebben we sommige zalen twee keer. Dat ik dit jaar twee keer in Carré sta, dat zijn wel dingen dat je denkt…wow.' Tino lacht.

Je wordt altijd als volkszanger aangekondigd en niet als zanger, vind je dat niet erg?

'Dat vind ik niet erg, als je de woorden letterlijk gaat nemen, dat je zanger van het volk mag zijn, dat is nooit iets wat je van jezelf mag zeggen, dat zeggen anderen over je, en blijkbaar word ik zo genoemd. Je bent een operazanger, je doet pop of rock. Ik ben wel succesvol geworden met volksliedjes, laten we dat niet vergeten. De meeste van mijn fans houden van liedjes die over het leven gaan.

En daarnaast heb ik af en toe een uitstapje, zoals nu met 'Zij weet het', dat nu in de hitlijsten staat, in de top 40. Maar uiteindelijk ben ik iemand die het levenslied wil blijven zingen, dat staat me het meest aan. Dus ja ik ben een volkszanger, blijkbaar.'

Vorig jaar begon je je show in het Circustheater met een nummer van Billy Joel, had je daar een speciale reden voor?

'Niet heel speciaal, maar mijn vader draaide het vroeger. Als je concerten aan het bedenken bent, dan gooi je alle liedjes op tafel, dan gaat die koffer met muziek open, iedereen heeft zijn voorkeur. Ik vond 'In the middle of the night' van Billy Joel, een lekkere plaat. Soms begeef ik me op glad ijs. Als ik een liedje leuk vind dat niet helemaal in mijn straatje ligt, dan bouw ik het om zodat het wel bij me past. Dan doe ik dat gewoon. Soms werkt het niet, maar de meeste keren heeft het goed uitgepakt. En het liedje 'In the middle of the night' vond ik een hele leuke opening voor de tour die we vorig jaar deden.'

Wat wil je liever? Tino Martin over verschillende keuzes.

DILEMMA’S:

Met welke Haagse zangeres zou je een duet willen zingen, Samantha Steenwijk of Anouk?

Tino reageert met een harde uitroep. 'Poe! Wel mooi dat we twee van die dijken van zangeressen en supervrouwen hebben die afkomstig zijn uit Den Haag.' Hij denkt na. 'Met Samantha, wat een kanjer en wat een talent. En daarnaast heb ik het zo leuk met haar, ze is een vriendin en een goede collega. Dus als ik moet kiezen, Samantha.'

Zou je een rol in de Passion willen of naar het songfestival?

'Allebei niet. De Passion is een iets te ver-van-mijn-bed-show. Ik moet het onderbouwen. Het songfestival, daar heb ik over nagedacht. Het hele circus eromheen, de hele wereldpers toespreken, al die stress en alles moet in het Engels. Als ik daar over nadenk dan krijg ik al rooie vlekken in mijn nek en dan denk ik 'Volgens mij moet ik dat niet doen.' Ik ga me dan heel onprettig voelen en dat zal niet ten goede komen aan het optreden dat ik moet doen.' Tino denkt even na. 'De Passion, ik zeg iets te snel nee. Het is eerder aannemelijk dat ik daar aan mee doe dan aan het songfestival.'

Wat ben je liever: Nachtburgemeester, wat je een jaar bent geweest, of ambassadeur van de Ronald McDonald Huizen Emma Amsterdam en VUmc?

Tino onderbreekt de vraag. 'Nou, dan ben ik liever ambassadeur, dat doe ik niet voor een jaartje, maar dat doe ik mijn leven lang. Daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen. Als kind heb ik er ook geslapen. Ik weet hoe het is en doe dit uit dankbaarheid dat we er met ons gezin terecht konden. (Toen het zusje van Tino de eerste keer ziek werd, was de familie geregeld in het logeerhuis, red.) Het is niet dat ik me hiervoor inzet omdat het er beter moet worden. Het is daar perfect geregeld, alleen het wel moet bestaan van giften. Ik zet me daarvoor in en blijf dat doen tot aan mijn dood.'



'Je maakt me verlegen', lacht Tino. En dan is hij meteen weer serieus. 'Mijn ritueel is misschien wel de voorbereiding. Een half uur of een uur van te voren binnenkomen, voor wat dan ook. Van te voren goed nadenken over welke kleding ik mee neem.'

'Ik ben net zo vaak te vinden in een kledingzaak als in een supermarkt. Ik ben altijd bezig met kleding, dat vind ik belangrijk en dat hoort bij mijn voorbereiding. Als dat niet naar mijn zin is, dan voel ik me niet goed. Ik heb geen bijgeloof. Ik kom ergens binnen en als alles dan is geregeld, dan heb ik mijn natje, mijn droogje en mijn kleding, en iedereen is er die ik nodig heb dan mag de show van mij beginnen.'

Wie strijkt je overhemden, een strijkende Tino Martin?

'Ik gelukkig niet! Nou ja, als het echt moet... Soms ben ik aan het strijken en dan denk ik, volgens mij wordt het alleen maar erger. . Ik strijk de kreukels er niet uit, ik strijk de kreukels erin. Nee, daar hebben we gelukkig, godzijdank, iemand voor.'



Tino Martin over gezondheid en inzet: 'Ik geef alles, alles, alles'.

Je hebt reuma, en dan zie ik je je op YouTube optreden tijdens een festival in Hoorn, op een heel winderig podium en dan denk ik: 'Dat doe je toch maar allemaal.'

'Ja...' Tino denkt lang na. 'Laat ik het zo zeggen, ik kan er goed mee leven en mijn werk doen. Niet elke dag sta ik het meest flexibel en vloeiend op. Maar ik heb een goed leven en neem dat er graag bij.'

Je geeft heel veel energie als je optreedt!

Tino reageert bevestigend. 'Dat is het ook vaak, als ik een half uur optreed, of tijdens concerten 2 à 3 uur, dan kan ik nooit iets voor de helft doen. Ik kan niets doen op halve kracht, of een beetje zingen, of zachtjes zingen of 'doe nou rustig aan', dat bestaat bij mij niet. Ik geef alles, alles, alles. En ik ben het gewend.'

'Ik doe dit al vanaf de dag dat ik een microfoon kon vasthouden. Dan deed ik zo mijn best dat ik me voor 200 procent gaf. Mijn lichaam en mijn geest zijn daar aan gewend geraakt. Na een optreden moet ik wel bijkomen in de kleedkamer. Er zijn weleens mensen die zeggen 'dat half uur zingen dat is toch zo in de knip?', maar daarvoor zou je moeten voelen wat ik meemaak. Het is vrij intens.'

Is dat dan het mooie van een theatertour, dat je je energie kan verdelen?

'Zeker, soms heb je tijdens een theatertour dat mensen iets roepen. Daar kan je leuk op inspelen. Er is interactie, ik heb geen haast, ik kan rustig zitten, iedereen zit lekker, het is droog, de temperatuur is goed. Iedereen kan rustig kijken. En dan heb ik de tijd om de mooiste liedjes ten gehore te brengen, dat is weer het mooie van theater.'

Tourlijst

Tino Martin komt met zijn theatertour Liefde&Geluk in de regio

7 oktober: in het AFIS Circustheater Scheveningen

2 december: Stadsgehoorzaal, Leiden

14 januari: Stadstheater Zoetermeer

Ga voor de volledige tourlijst naar www.tinomartin.com