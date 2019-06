Erik Falkenburg twee jaar langer bij ADO Den Haag

Technisch manager Jeffrey van As is blij met de verlenging van de Leidenaar. 'Erik is een doelgerichte, inzichtrijke en multifunctionele speler. Hij heeft een neusje voor de goal en laat vaak zien dat hij buitengewoon goed kan koppen. Los van zijn kwaliteiten als voetballer is het een harde werker en een fijne gozer om in de groep te hebben. Het is mooi dat Erik aan boord blijft', laat Van As weten.

Falkenburg speelde tot nu toe 53 competitiewedstrijden voor ADO, waarin hij tien doelpunten maakte. Vooral in de uitwedstrijd tegen AZ, afgelopen april, was hij goud waard voor de ploeg van Fons Groenendijk. De Sleutelstadbewoner scoorde toen twee keer tegen de club uit Alkmaar, waardoor ADO heel dicht bij handhaving kwam.

Havekotte en Goossens

Eerder deze week verlengden doelman Mike Havekotte en middenvelder John Goossens ook al hun contract bij ADO Den Haag. Zaterdag staat op de website van Omroep West een interview met Van As over de huidige stand van zaken in de ADO-selectie. Maandag is de eerste training van het seizoen voor de mannen van Groenendijk.

