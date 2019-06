GroenLinks Den Haag: 'Iedereen moet profiteren van nieuwe schuldenaanpak'

De nieuwe aanpak om mensen in Den Haag van hun schulden af te helpen, werpt zijn vruchten af. Maar omdat de kosten van de nieuwe werkwijze hoger zijn, wordt de helft van de mensen met schulden nog via het oude systeem geholpen. GroenLinks in de gemeenteraad vindt dat de nieuwe aanpak voor iedereen moet gelden. 'Op termijn bespaar je juist geld', zegt GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink.

Bij de nieuwe aanpak krijgen mensen een vast aanspreekpunt en een persoonlijke begeleiding. In de oude situatie is dat niet het geval en moeten mensen zelf een map invullen met daarin gegevens over schulden, inkomsten en uitgaven. Ze krijgen workshops en cursussen om hun financiële vaardigheden te verbeteren.

'De oude werkwijze is voornamelijk procesgericht en de nieuwe is meer klantgericht', schrijft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) aan de gemeenteraad. Hij is tevreden met de resultaten van de nieuwe aanpak. De verwachting van de gemeente is dat minder dan 15 procent van de mensen die in een schuldentraject zit, voortijdig afhaakt in de nieuwe situatie. Bij de oude werkwijze was dat nog 66 procent.

Individuele aandacht

GroenLinks-raadslid Erlijn Wenink in Den Haag is daar blij mee. 'Met individuele aandacht van een vast contactpersoon is de nieuwe aanpak niet alleen menselijker, maar ook effectiever', zegt ze. 'Als je mensen blijvend uit het drijfzand van schulden wil trekken, moet je naast hen gaan staan.'

Toch komt in 2019 slechts de helft van de 'hulpvragers' in het nieuwe traject. 'In 2019 zijn we in staat, op basis van de huidige capaciteit, ongeveer tweeduizend aanvragen voor schuldhulpverlening in behandeling te nemen', schrijft wethouder Van Alphen. 'Elfhonderd klanten krijgen een klantreistraject op de nieuwe manier aangeboden. De andere negenhonderd klanten krijgen de klassieke methode aangeboden.'

Gemiddelde prijs

Reden hiervoor zijn de kosten. De gemiddelde kostprijs van een oud traject ligt hoger en is ongeveer 28 honderd euro. De nieuwe werkwijze kost 38 honderd euro per traject.

Wenink vindt het jammer dat niet iedereen kan profiteren van de nieuwe, intensievere aanpak. 'Het is duurder maar op langere termijn kan er veel geld mee bespaard worden', zegt ze. 'Het is zo zonde dat de helft gewoon pech heeft en bij het oude traject wordt ingedeeld. Daarom moeten we als Den Haag echt meer durven te investeren in deze completere vorm van schuldhulp. Zo kunnen we iedereen die dat nodig heeft weer perspectief bieden.'