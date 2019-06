Zoetermeerse scholieren moeten verhuizen vanwege te veel leerlingen op school

Zo'n 120 kinderen van IKC De Tjalk in Zoetermeer moeten binnenkort verhuizen naar een andere locatie zo'n twee kilometer verderop. Reden is dat er teveel leerlingen op de school zitten. Ouders willen hun kinderen op de huidige locatie houden.

Eén van de kinderen die straks naar de dependance van De Tjalk moet is de 10 jarige Vian en daar is ze niet blij mee. 'Ik vind het heel jammer. Zo kan ik niet meer spelen met kinderen die in de lagere groepen zitten', vertelt ze.

Volgens Vian hebben meerdere ouders actie gevoerd om de kinderen op de school te houden. 'Ze zijn naar de gemeenteraad geweest en wij als leerlingen hebben tijdens de avondvierdaagse gelopen met actieborden', zegt ze. Dit waarschijnlijk zonder resultaat, want zoals het plan er nu uitziet moeten de leerlingen verkassen naar een ander pand.

Zorgen bij ouders

Niet alleen de leerlingen zien op tegen de verhuizing, ouders maken zich ook zorgen. 'We kunnen nu lopend naar school en dat zal straks niet meer gaan', vertelt Davine Barnhard, de moeder van Vian. 'We zullen Vian dan altijd op de fiets of met de auto moeten brengen via een route die in onze ogen niet veilig is'.

En dat is niet het enige volgens Davine. 'Er zijn ook ouders die meerdere leerlingen op deze school hebben en die moeten dan naar twee verschillende locaties om hun kinderen 's ochtends naar school te brengen. Dat is logistiek bijna onhaalbaar', zegt ze.

Aannamebeleid

De problemen zijn volgens de ouders ontstaan doordat het stichtingsbestuur OPOZ, waar De Tjalk onder valt, in het verleden onbeperkt kinderen heeft toegelaten op de haar scholen. Ook als het gaat om kinderen van buiten de wijk.

'Eigenlijk hadden de scholen moeten zeggen: sorry we zitten vol', zegt Sander Kemper van de Medezeggenschapsraad De Tjalk. 'Maar OPOZ heeft tegen haar schoolbesturen gezegd dat ze dit niet mogen zeggen en leerlingen gewoon moeten aannemen. Daarom zitten we nu met dit probleem', vertelt hij.

'Daar trekken we nu de gevolgen van'

Stichtingsbestuur OPOZ erkent dat er iets niet goed is gegaan aannamebeleid in verleden. 'Ouders hebben tot nog toe altijd de mogelijkheid gehad om de keuze voor een school zelf te maken. Dat heeft geen enkel schoolbestuur tegengehouden en daar hebben we nu de gevolgen van te trekken', aldus bestuursvoorzitter Ed Spruijt van OPOZ.

'We hebben daarom ook afgesproken met de wethouder en onze collega bestuurders dat we direct na de zomervakantie met elkaar om tafel gaan zitten om te kijken hoe we dit gaan oplossen', zegt Spruijt. 'Een leerlingenstop zou een oplossing kunnen zijn, maar dat moet met alle partijen heel goed besproken worden. Het onderwijs moet immers voor ieder kind toegankelijk blijven'.

Geen noodlokalen bij de school

Ondertussen hopen ouders en het stichtingsbestuur dat de gemeente noodlokalen bij De Tjalk wil neerzetten zodat de bovenbouw toch niet hoeft te verhuizen. Maar dat ziet verantwoordelijk wethouder Jan Iedema niet zitten.

'Wat je ziet is dat er een paar scholen populairder zijn dan anderen. Die scholen worden dus groter, maar er zijn er ook scholen die kleiner worden. Alleen maar bijbouwen op de plaatsen waar scholen groter worden, betekent dat we aan de andere kant ook lege scholen krijgen. En dat moeten we met z'n allen niet willen', aldus wethouder Iedema. 'De mensen die hebben gekozen voor de Tjalk krijgen ook echt het onderwijs van de Tjalk, alleen niet allemaal op één locatie.'

