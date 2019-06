John van Zweden 'bloedzenuwachtig' voor HomeRide; 'Het liefst zou ik me ziek melden'

'Het liefst zou ik me ziek melden', zegt behangkoning John van Zweden over zijn deelname aan HomeRide. De bekende Hagenees rijdt dit weekend met zijn team Haags Goud vijfhonderd kilometer op de fiets om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald-kinderhuis in Den Haag.

'Soms heb je van die dingen waaraan je meedoet en achteraf spijt hebt', zegt Van Zweden. 'Op wilskracht ga ik het wel halen. Maar ik ben nu bloedzenuwachtig. Al heb ik wel getraind met een fantastische groep.'

'Ik ben twee jaar geleden aan mijn hart geopereerd', vervolgt de ADO-supporter. 'Maar ik mag meedoen van de dokter. Al stond het thuisfront niet echt te springen toen ik zei dat ik vijfhonderd kilometer ging fietsen. Daarnaast ben ik ook nog de oudste van het team, dus dat is ook wel een dingentje.'

Gele trui

'De opbrengsten voor het Ronald McDonald-huis zijn het belangrijkste', weet Van Zweden. 'Maar de onderlinge concurrentie met andere teams is ook leuk.' Team Haags Goud staat momenteel tweede in de ranking van teams die het meeste geld hebben opgehaald. 'Maar we hebben nog wel wat achter de hand om meer geld in te zamelen', verklapt de Hagenees.

Want de ploeg die als eerste eindigt in de geldranking mag in het geel rijden. De Haagse fietsers hebben tot nu toe 60.000 euro opgehaald. Vrijdagmiddag om 18.00 uur wordt de eindranking bekend gemaakt. 'Storten kan altijd nog op onze teampagina', lacht Van Zweden.

Lange Voorhout

Dat de man van de behangrollen meefietst voor de bekende gasthuizen heeft een nobele achtergrond. 'Ik hou niet van die goede doelen waar de directeuren vreselijk goed betaald krijgen', zegt hij eerlijk. 'Bij Ronald McDonald weet ik dat dit niet zo is. 98 procent van de mensen die daar werkt is vrijwilliger. Als ze mij vragen, wie ben ik dan om nee te zeggen.'

HomeRide start zaterdag om 13.00 uur op het Lange Voorhout in Den Haag en de finish is daar een dag later. Tussendoor gaat de route langs acht Ronald McDonald-huizen. Van Zweden en zijn teamgenoten doen de tocht in estafettevorm. 'Ik rij morgen van Den Haag naar Tilburg, vervolgens van Nijmegen naar Apeldoord en het stuk van Amsterdam terug naar Den Haag.'

Rustpauzes

'Ik heb dus gelukkig rustpauzes tussendoor en hoef niet ’s nachts te rijden. Volgens mij finish ik tijdens mijn tweede etappe om 01.00 uur en hoef ik pas weer om 06.00 uur op de fiets. Heb ik mooi vijf uurtjes rust. Maar als ik het heb gehaald zondag is het voor mij geslaagd. En natuurlijk omdat we een mooi bedrag hebben opgehaald.'

LEES OOK: Behangkoning John van Zweden gaat door het lint voor het goede doel