In Leiden gevonden skelet uit zevende eeuw geeft geheimen prijs

De twee graven uit de zevende eeuw die vorig jaar zijn gevonden bij een archeologische opgraving aan de Plesmanlaan in Leiden, geven stukje bij beetje hun geheimen prijs. Een 3D-scan van één van de twee gevonden skeletten – inmiddels Peter genoemd – is het startpunt voor verder onderzoek. Dat meldt mediapartner Unity.

In juni 2018 werden de graven gevonden door studenten archeologie van de universiteit Leiden. De vragen waar de archeologen die de vondst onderzoeken zich mee bezighouden, zijn: waar komt 'Peter' vandaan, waaraan is hij doodgegaan, en waarom lag hij op deze manier in zijn graf? De 3D-scan van één van de skeletten heeft inmiddels tot op 2 millimeter nauwkeurig vastgelegd hoe het skelet eruit ziet en op welke wijze het in het graf ligt: gedeeltelijk op zijn zij.

Elk botje is exact ingemeten, en de kleur en structuur van de botten zijn goed te zien op de scan. Van deze scan wordt een 3D-model gemaakt die uiteindelijk voor iedereen toegankelijk is, zodat archeologen, historici en studenten online dit model kunnen gebruiken voor hun onderzoek.

Lanspunt en klinknagels

Voorafgaand aan de 3D-scan is ook een röntgenopname van het graf gemaakt. Hierdoor is duidelijker geworden wat er naast het skelet in het graf lag: ter hoogte van de schouder ligt een lanspunt, boven de schedel en ter hoogte van de handen liggen waarschijnlijk klinknagels van 5 centimeter en onder zijn linkerarm ligt een mes.

Aan de rechterkant van de borstkas ligt een tweebenig voorwerp, mogelijk een fibula: een versierde speld. Ook is te zien dat een aantal botten er niet meer bij liggen zoals normaal, wat betekent dat het graf waarschijnlijk verstoord is na de begraving.

Waarom de naam Peter?

De onderzoekers hebben het eerste skelet dat nu gescand is, de naam Peter gegeven. Dat past bij Leiden als sleutelstad: Petrus was immers de sleutelbewaarder. Bovendien is hij misschien wel de sleutel tot de nu nog onbekende geschiedenis van Leiden in de zevende eeuw, stelt de universiteit van Leiden. Er is namelijk nog weinig bekend over de mensen die tussen 600 tot 700 jaar na Christus in de Leidse regio woonden, en de grafrituelen uit deze zogeheten Merovingische tijd.

Nu de scans gemaakt zijn, kan het verdere onderzoek naar het skelet en de grafgiften starten. Zo gaat een botspecialist onderzoeken of Peter inderdaad een man is, wat voor ziektes hij heeft gehad en waar hij aan gestorven is. Ook worden monsters genomen voor DNA- en isotopenonderzoek. Dat iets kan vertellen over het dieet van Peter en daardoor misschien waar hij geleefd heeft. Hoe lang dat onderzoek precies gaat duren, is niet bekend.

Roest

Daarna gaan specialisten kijken naar de voorwerpen uit het graf. Deze voorwerpen zijn op dit moment nog niet goed te zien, door alle aarde en roest eromheen. De onderzoekers kijken naar de functie van de voorwerpen, maar ook naar de roest.

In de roest kunnen namelijk resten zitten van een mogelijke kist, de kleding van het skelet of zelfs van zijn huid of haar. Dit soort organische resten vergaan in de grond, maar kunnen met de microscoop nog te ontdekken zijn in de roest. Als beide skeletten geconserveerd en onderzocht zijn, komen deze in het beheer van Erfgoed Leiden in het archeologisch depot.