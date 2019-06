Draagvleugel van WK-boot Solar Boat Team TU Delft afgebroken: 'Erg emotioneel voor het team'

Een flinke tegenslag voor het Solar Boat Team van de TU Delft: vlak voor het wereldkampioenschap voor zonneboten is één van de draagvleugels van de boot afgebroken. Dat gebeurde tijdens een testvaart. 'Dit was erg emotioneel voor het team, maar we zijn vastberaden dit samen op te lossen, zodat wij over twee weken aan de start van de Wereldkampioenschappen staan', zegt teammanager Kristian Ruiter.

Dit jaar heeft het Solar Boat Team voor het eerst een boot gebouwd om te varen op open zee. De boot vaart volledig op zonne-energie. Het team heeft zich als doel gesteld om de Monaco Solar Boat Offshore Challenge te winnen. Dit wereldkampioenschap voor zonneboten vindt plaats op 5 en 6 juli.

De boot heeft speciale draagvleugels, die de romp volledig uit het water tillen. Zo kan er zo efficiënt mogelijk over de golven worden gevaren. 'Door een nog onbekende reden is de linker voorvleugel tijdens het varen afgebroken. Deze hebben wij helaas niet kunnen redden en is gezonken', zegt Ruiter. 'Wij zijn nu met duikers onderweg om naar de vleugel te gaan zoeken.' Het studententeam hoopt dat de boot op tijd hersteld kan worden, want over negen dagen staat het vertrek naar Monaco gepland.

Vorig jaar ook veel pech

Ook vorig jaar had het team van de TU Delft veel pech in de voorbereiding. Tijdens een testvaart raakte de boot beschadigd en later vloog de accu in brand. Ondanks die tegenslagen eindigde het team als tweede op het WK.

