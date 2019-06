Schade van vonkenregen nog niet hersteld: ‘Wachten op de verzekering’

Bijna zes maanden na de vonkenregen die in de nieuwjaarsnacht over Scheveningen trok, is nog niet alle schade hersteld. Het pand waarin het kantoor van Joeri van der Wel moet komen staat er nog precies zo bij als op 1 januari: zwartgeblakerd en met kapotte ramen. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel de verzekering vergoedt, zegt Joeri in het programma Op de Kaart van Omroep West.

Joeri zou begin dit jaar zijn kantoor verhuizen naar een ruimte boven een garagebedrijf aan de Zeesluisweg. Maar in de nieuwjaarsnacht gaat het fout, als de vonken van de vreugdevuren over Scheveningen waaien. 'Ik werd door de eigenaar gebeld, dat het pand was afgefikt. Dat was even schrikken. Ik dacht dat alleen het Scheveningse vuur veel schade had veroorzaakt in de Keizerstraat, maar dit had ik niet verwacht.' Want de Zeesluisweg ligt een stuk verder naar het zuiden en de schade is waarschijnlijk veroorzaakt door de vonkenregen van het vuur van Duindorp.

'De ramen zijn gesprongen door de hitte. Er is allerlei brandschade. Hier zat isolatiemateriaal', wijst Joeri naar de verbrande gevel. 'Je ziet hoe heet het is geworden in deze hoek. Het ligt er al een half jaar zo bij. De ramen, kozijnen en gevelpanelen moeten vervangen worden. Hopelijk is de verzekering er snel uit. Ze denken ook dat we onderverzekerd zijn, maar voor hoeveel weten ze niet. Het is afwachten wat we vergoed krijgen', zegt Joeri.

‘Dit is minder leuk’

'Ik denk dat er goed onderzoek gedaan moet worden, om te voorkomen dat ze het vuur aansteken als er zeewind aankomt', blikt Joeri alvast vooruit op de volgende jaarwisseling. 'Het is jarenlang een leuke traditie geweest. Gaaf natuurlijk, maar dit is minder leuk.'

LEES OOK: Sponsors vreugdevuur Scheveningen twijfelen over nieuwe bijdrage

In 'Op de Kaart' gaat een team elke week in een busje op zoek naar wat een bepaalde plek in onze regio zo bijzonder maakt. Doel van het programma is om samen met de inwoners onze mooie regio (weer) op de kaart te zetten! De uitzendingen zijn hier terug te zien.