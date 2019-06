D66 wil einde aan 27 miljoen plastic tasjes op de Haagse Markt

De Haagse markt moet het in de toekomst zonder plastic tasjes doen, vindt de Haagse partij D66. 'Per jaar gaan er 27 miljoen plastic tasjes doorheen op de Haagse Markt', zegt initiatiefnemer Daniël Scheper in het Omroep West radioprogramma 'Muijs in de Morgen'. 'Hoppa paprika in een plastic tasje, daarna een appel in een nieuw tasje. Je schrikt je rot van hoeveel tasjes er gebruikt worden', vervolgt Scheper.

Marktkooplieden zijn het eens met een Haagse markt zonder plastic tasjes, als het niet te duur wordt. Om er goede afspraken over te maken moet er een plasticakkoord komen tussen ondernemers van de Haagse Markt en de gemeente. Uiteindelijk zou geen enkel product nog meegaan in een plastic tas, maar enkel in tassen van linnen of papier.

Scheper wil dat de Haagse Markt een voorbeeld wordt voor de rest van Nederland. 'Het is de grootste markt van Nederland', zegt hij. Het is een mooie plek om dit te doen. We hopen dat als de Haagse markt om is, ook het Binnenhof om gaat. Dat het landelijk beleid wordt.'

Rommel rondslingert

'We kennen allemaal de beelden van dieren die verstrikt raken in plastic dat in zee terecht is gekomen. Dat begint allemaal met het moment dat plastic ergens op straat valt. De enige manier om het plasticprobleem echt aan te pakken, is het gebruik van het materiaal sterk terug te verminderen', aldus Scheper.

Door te kiezen voor een markt zonder plastic, zou de berg plastic eindelijk structureel kleiner worden. De rommel die wekelijks rondslingert bij de Haagse Markt is volgens de partij voor omwonenden al jaren een doorn in het oog. D66 dient het plan voor het plasticakkoord op de Haagse Markt als initiatiefvoorstel in bij het Haagse stadsbestuur.

Afbreekbaar tasje is 10 cent duurder

Wim van Leeuwen, de coördinator van de Haagse markt, vindt het plasticvrij maken een goede zaak. Veel producten worden in tasjes gedaan. Hij vertelt wel dat het lastig is om de ondernemers zover te krijgen dat ze overstappen op afbreekbare tasjes, want die kosten tien cent meer.

'Dan vindt de ondernemer me een aardige gozer', zegt hij, 'maar als je 2000 tasjes per week gebruikt kost dat natuurlijk klauwen met geld. Er is nu alleen één vishandel die het doet. Als het verplicht zou worden, dan zou er wat aan die meerprijs kunnen gebeuren, doordat dan alle ondernemers meedoen. Dan zou het tasje nog maar vijf cent duurder zijn en dat zou al schelen', zegt Van Leeuwen.

'Zal eens moeten gebeuren'

Leen van Popering van de belangenvereniging Nieuw Koopmans Belang van de markt zegt dat je er niet aan ontkomt. 'Eens zal het moeten gebeuren. Het zal best werken, maar het is nu nog iets te vroeg, omdat het duurder is. Wel in de toekomst', zegt hij in een reactie.