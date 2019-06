Parkpop-vragen! Wie treden er op? Hoe kom je op het Zuiderpark?

De laatste keer dat Ilse DeLange op Parkpop speelde, is alweer dertien jaar geleden. Nadat ze als soloartiest in Nederland tot grote hoogte steeg, kwam de internationale doorbraak in 2014, toen ze met de Common Linnets tweede werd op het Eurovisie Songfestival met het nummer 'Calm after the storm'. In 2018 bracht ze een nieuw soloalbum uit, waar ze ongetwijfeld een hoop nummers van laat horen in het Zuiderpark.



Ook fans van hiphop en R&B komen aan hun trekken, want Ronnie Flex is ook van de partij. Hij is niet alleen: hij treedt op samen met de negenkoppige liveband Deuxperience. Hits als 'Blijf bij mij', 'Energie' en 'Omarm me' zijn razend populair: op Youtube zijn ze vele miljoenen keren bekeken.



Na een optreden op Parkpop 2016 is het tijd voor de terugkeer van een van de meest kleurrijke personen in de Nederlandse muziekwereld: Jett Rebel. Hits als 'Louise', 'Tonight' en 'Good Boy' leverden Jett Rebel al meerdere internationale tours en festivalshows op. De rocker bracht in vijf jaar tijd acht albums uit, kreeg z’n eigen museum in Groningen en gaf zijn grootste show tot nu toe in Ahoy: een concert dat maar liefst 3,5 uur duurde.



Saturday Night

Ook Waylon, Maan, Kovacs, Frenna en Nona treden op bij het Haagse feestje. De 39ste editie wordt verder opgevrolijkt door Walk Off The Earth. Ook staan Blackbird en Judy Blank op het podium onder de naam 'Parkpop Roots'. Het hele schema vind je hier!

Het zondagse feest op Parkpop wordt op 29 juni voorafgegaan door Parkpop Saturday Night, dat wordt gepresenteerd door Dennis Weening. Daar treden Skunk Anansie, Tears For Fears, Triggerfinger, DI-RECT en vele anderen op.

Hoe kom je in het Zuiderpark?

Met de auto (Slecht idee)

De parkeermogelijkheden rondom het Zuiderpark zijn zeer beperkt. Het advies is om met het openbaar vervoer of op de fiets te komen. Reis je met de auto, maak dan gebruik van één van de vele P+R-locaties in Den Haag. Daarna kun je verder reizen naar het Zuiderpark met het openbaar vervoer. Kijk hier voor een overzicht van de P+R-locaties in Den Haag.

Met de fiets (Slim)

In het Zuiderpark is het heel makkelijk om je fiets, brommer of scooter te stallen. Dat kan in de twee betaalde en bewaakte fietsenstallingen in de Vreeswijkstraat en aan het Veluweplein (hier is ook een motorstalling). De stalling is open van 13.00 uur tot 23.00 uur.

Met het openbaar vervoer (Ook slim)

Parkpop is prima te bereiken met het openbaar vervoer. De NS zet extra lange treinen in richting Den Haag Centraal Station en Den Haag Hollands Spoor. Vanaf de stations kun je verder reizen met de HTM naar het Zuiderpark met tram 9 richting Vrederust, tram 16 richting Wateringen of bus 26 richting Zuiderpark.

En het weer?

Het wordt een warm weekend. Van koukleumen is op Parkpop dit jaar dus geen sprake, maar kan je ook zondag nog je korte broek aan? En moet je je regencape thuislaten of toch niet? Omroep West-weerman Huub Mizee heeft de antwoorden!

LEES OOK: Waylon en Jett Rebel maken programma Parkpop compleet