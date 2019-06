'Hup hup, Nootdorp wint de cup', Haaglanden-cup is een ode aan het amateurvoetbal

Tussen de standaardshirts van Real Madrid, Borussia Dortmund en het Nederlands elftal, zijn de clubs uit Den Haag en omgeving talrijk vertegenwoordigd. De logo’s van bijvoorbeeld BMT, DSVP en DHC schitteren in de zomerzon. De spelers van verschillende teams kijken voor hun eigen wedstrijden naar finales tussen RKDEO JO9 en VELO JO9. Het publiek is bij de wedstrijden rijendik.

'Natuurlijk, het goede weer is het allerbelangrijkste voor het slagen van de dag', zegt Beije eerlijk. 'Maar je moet ook voldoende mensen en een accommodatie hebben die zoveel wedstrijden aankan. Bij Scheveningen zijn veel mensen naar Sail, maar gelukkig zijn er genoeg vrijwilligers aanwezig.'

'Twee keer kampioen en drie finales om de Haaglanden Cup'

Terwijl het bier uit de tap stroomt en de frituur pruttelt omdat er net bevroren frikadellen in zijn gegooid, speelt vierdeklasser BMT tegen Maasdijk. Voor deze clubs komt er met de finale ook een einde aan een lang seizoen. 'Natuurlijk willen we deze finale winnen', zegt BMT-trainer Hassan Amhayi. 'We hebben nu een maand niet gespeeld en hebben hier naar toe geleefd. Het is mijn laatste wedstrijd als trainer, dus de overwinning zou een mooi afscheid zijn.'

Amhayi krijgt zijn zin, in de finale wordt Maasdijk met 3-1 verslagen. BMT komt uit in de finale voor derde- en vierdeklassers, een nieuwe categorie bij de Haaglanden Cup. 'Zodat ook de kleinere clubs kans maken om een finale te spelen', zegt organisator Beije. 'Natuurlijk gaat het mij vooral om dat iedereen een leuke dag heeft, maar het sportieve aspect is ook belangrijk. Dat zie je ook bij trainers. Die zeggen: 'Ik ben twee keer kampioen geworden en heb drie keer met mijn team in de finale om de Haaglandencup gestaan.' Het speelt echt mee.'

'Eer dat ze het ADO-shirt draagt'

Dat weet ook Piet van der Toorn. Zijn dochter won de finale met ADO Den Haag MO14 van DSVP MO15. 'Het is een eer dat ze dat shirt draagt', zegt hij trots. 'Gelukkig kan dat tegenwoordig ook, al moet meisjesvoetbal meer erkend worden. Maar ze is met de ADO-meisjes kampioen geworden in een jongenscompetitie en pakt nu de Haaglandencup. Dus ze heeft de dubbel.'

Sowieso valt het op dat er veel supporters op de verschillende vrouwenfinales afkomen. ADO heeft zelfs een supportersteam dat vlaggen heeft gemaakt voor de dames. Maar ze zijn niet de enige. Ook Nootdorp J015 krijgt een moreel steuntje door een stukje huisvlijt. 'Hup hup, Nootdorp wint de cup' is op een stuk stof te lezen. Het helpt. Nadat na de reguliere tijd de brilstand op het scorebord staat, wordt HBS na strafschoppen verslagen.

Panna

Ondertussen vermaakt het publiek zich ook met een voetbal. Een groep meisjes houdt het speeltuig hoog op het veld, terwijl er een finale bezig is. Soms wordt er door de meisjes geschreeuwd naar een bekende. 'Kom op Jordy', klinkt het dan schril. De 11-jarige Hassan kijkt niet op of om. Hij probeert listig mensen à la Soufiane Touzani te poorten. 'Shit', roept hij hard als een panna bij een langslopende ouder jammerlijk mislukt. Het zijn de taferelen die op een zaterdag horen langs een voetbalveld.

Die ouders worden trouwens vaak vergeten, zegt Kees Wenneker, één van de twee spreekstalmeesters van dienst. 'De ouders zijn heel het seizoen bezig voor de kinderen en de voetbalclub. Daar mag je wel extra aandacht aan besteden bij de afsluiting van het seizoen. Daarom is bij de prijsuitreiking het applaus van de teams naar de ouders belangrijk.'

Kunststukje

Die prijsuitreiking blijkt een waar kunststukje op zich. Een standaard prijsuitreiking vinden de twee heren niets. 'Het moet wel speciaal zijn', klinkt het tweestemmig. Daarom hebben beide spreekstalmeesters zich ingelezen in alle teams die zich vandaag op Houtrust bevinden. 'Jullie speelden een spannende wedstrijd in de kwartfinale', klinkt het als er weer een team wordt gehuldigd. '3-3 en daarna penalty’s. Wat gebeurde er toen?', wordt er aan het winnende team gevraagd.

De finales, het juichen na de winst, het treuren na verlies en tenslotte de prijsuitreiking, maar bovenal het plezier hebben. Als iedereen dat laatste heeft gehad, dan is volgens Wenneker de dag geslaagd. Woorden die Beije onderstreept. 'Als de dag zonder incidenten verloopt en iedereen het naar zijn zin heeft gehad, dan is het een succesvolle Haaglandencup geweest.' Zo geschiedde. De Haaglanden-cup 2019 was een ode aan het amateurvoetbal.

Uitslagen Haaglanden-cup:

Meisjes

DSVP MO11 – DSO MO11 2-1

DSVP MO13 – Concordia MO13 6-1

DSVP MO15 – ADO Den Haag MO14 1-2

Die Haghe MO17 – ADO Den Haag MO16 1-6

Jongens

RKDEO JO9 – VELO JO9 1-7

Nootdorp JO10 – Wilhelmus JO10 2-1

Verburch JO11 – DSO JO11 5-1

DHC JO12 – Die Haghe JO12 7-1

HBS JO13 – DHC JO13 3-0

Nootdorp JO15 – HBS JO15 0-0 Nootdorp w.n.s. (3-1)

Quick JO17 – DHC JO17 1-0

Senioren

Quintus O23 – Quick O23 1-6

BMT – Maasdijk 3-1

ADO Den Haag VR – RKAVV VR 10-2

FC 's-Gravenzande – DHC 3-2

