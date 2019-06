Familie baalt: geen uitvaart in moskee waar vrouw tientallen jaren lid van was

Zittend in haar rode stoel had mevrouw Bachnoe een mooi uitzicht op de Noeroel Islam moskee. Vanuit haar woonkamer zag ze de ingang, en de deur die leidt naar de ruimte waar overledenen volgens de islamitisch traditie worden gewassen. Dat was ook haar laatste wens, maar die is nooit in vervulling gegaan. De precieze reden blijft vaag, zegt haar zoon..

Als zij half mei op 92-jarige leeftijd overlijdt volgt er geen afscheid bij de moskee waarvan ze al tientallen jaren lid is, om onduidelijke redenen zoals een 'miscommunicatie'. De moskee aan de Scheepersstraat in Den Haag zegt de vrouw niet geweigerd te hebben. Voor de familie voelt dat wel zo. Het leidt tot verdriet bij hen en tot onrust in de gemeenschap.

Het rommelt binnen de Noeroel Islam moskee, vooral tussen de volgelingen van een Brits-Pakistaanse sjeik en de van oudsher Surinaamse gemeenschap. Een deel daarvan vreest dat het gebedshuis steeds meer in de ban raakt van wat zij 'een sekte' noemen. Een groep dissidente leden ligt overhoop met het bestuur en er zijn verschillende rechtszaken gevoerd, onder meer om inzage te krijgen in de financiën. Ook moest de politie ingrijpen bij de ledenvergadering in juni vorig jaar.

'Zingen was haar passie'

Mevrouw Bachnoe bezoekt trouwerijen en uitvaarten. Samen met andere vrouwen zingt ze lofliederen: 'haar grote passie', vertelt haar zoon Haroen Bachnoe. Iedere maandag gaat ze naar een speciale ochtend voor ouderen om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Ze eten samen, luisteren naar voorlichting over gezondheid of drinken koffie met de wijkagent. Aansluitend doen ze samen het middaggebed.

Als de gezondheid van zijn moeder achteruit gaat, informeert Haroen of zijn moeder na haar dood terecht kan in de moskee, vertelt hij. Maar er komt volgens hem geen concreet antwoord. Ook na haar overlijden komt dat er niet. 'Elke keer hoorden we smoesjes', volgens Haroen.

Juiste stroming?

'Zo zouden ze eerst moeten bekijken of zijn moeder de juiste stroming van de islam volgt, terwijl ze al zo'n veertig jaar lid is.' Van andere mensen hoort Haroen dat de moskee problemen zou hebben met de mensen die de rituele bewassing zouden doen. De moskee ontkent dit.

Volgens Noeroel Islam berust het hele verhaal over het controleren van de stroming allemaal op een gerucht. Op de Facebookpagina van de moskee neemt het bestuur afstand van dit verhaal en noemt het een 'kwalijke zaak' dat mensen dit soort geruchten verspreiden, juist in de heilige vastenmaand. Onder de post regent het klachten van de boze familieleden van mevrouw Bachnoe.

Drukte tijdens de ramadan

Nogmaals gevraagd om een reactie, noemt de voorzitter het 'een fabel' en geeft als reden de drukte tijdens de ramadan: 'Er komen dagelijks ruim 250 tot 300 mensen over de vloer bij het ontvasten.' Volgens de moskee is er weinig ruimte beschikbaar en daarom 'moest eerst alles volgens protocol worden afgestemd.'

Inmiddels dringt de tijd voor de familie Bachnoe, omdat de islam voorschrijft dat een overledene na een dag begraven moet worden. De nabestaanden wijken uit naar de Anwar-E-Mustafa moskee. De traditionele bewassing en de uitvaart kunnen doorgaan in het gebedshuis in de Herschelstraat in Den Haag.

'Onrust in de gemeenschap'

Het voorval zorgt voor onrust in de gemeenschap, zegt Derwisj Maddoe, oud-voorzitter van de Noeroel Islam moskee en een goede kennis van de nabestaanden. Andere ouderen vragen zich af of zij na hun dood nog wel welkom zijn in de moskee, vertelt hij.

Dat mevrouw Bachnoe niet in Noeroel Islam terecht kon, daar begrijpt hij niets van. 'Ze heeft jarenlang haar contributie betaald, het is ook haar huis.' Haroen vult aan: 'Ze was misschien wel het oudste lid.' Inmiddels is er een gesprek geweest tussen haar zoon Haroen en de moskee, maar daar werden de partijen het niet eens.

Excuses

Haroen wil excuses van de moskee, maar hij heeft er weinig hoop op. Voor de moskee lijkt de zaak afgesloten: 'Het bestuur betreurt de situatie maar zal verder geen actie ondernemen', schrijft de voorzitter in antwoord op vragen van Omroep West.

Haroen heeft zijn lidmaatschap van de moskee opgezegd.

LEES OOK: Het is weer hommeles in de Noeroel Islam-moskee