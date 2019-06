'Plasticvanger' van Delftenaar na reparatie weer richting plastic soep

The Ocean Cleanup in actie op zee | Foto: The Ocean Cleanup

Het Ocean Clean Up project van Delftenaar Boyan Slat krijgt dinsdag een herstart. Na een maandenlange reparatie is de 'plasticvanger' vanuit het Canadese Vancouver weer onderweg naar zijn locatie in de Grote Oceaan om zoveel mogelijk plastic uit zee te halen. Hier wordt een nieuwe poging gedaan het afval van de 'plastic soep' op te vangen zodat het kan worden afgevoerd om de zeeën schoner te maken en de aanwezige dieren te beschermen.

Slat lanceerde zijn ambitieuze project in 2017 om zoveel mogelijk plastic op te vegen uit de vuilnisbelt op zee, zoals het gebied tussen de Amerikaanse westkust en Hawaii wordt genoemd. De start van de Ocean Clean Up was echter moeizaam, want de 600 meter lange veegarm ging in eerste instantie te langzaam om het opgeveegde plastic vast te houden. Door metaalmoeheid en de hevige golven op zee brak vervolgens ook een uiteinde af, waardoor de plasticvanger gerepareerd moest worden.

Na een reparatie van vier maanden is de The Ocean Cleanup nu weer op weg naar de zogenoemde Great Pacific Garbage Patch. Deze vuilnisbelt is drie keer zo groot als Frankrijk en bevat naar schatting 1.800 miljard stukken afval, met een totaal gewicht van 80 miljoen kilo. Het systeem om deze plastic soep op te ruimen is bedacht door Delftenaar Boyan Slat. Hij bedacht dit voor zijn profielwerkstuk op de middelbare school en heeft het daarna ook weten te realiseren. Op twitter laat de oprichter te weten te hopen dat de natuur niet te veel verrassingen voor het team heeft dit keer. 'Maar we gaan hoe dan ook veel leren van deze campagne.'