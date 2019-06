Burgemeester Aptroot getuige doorsnee onrustige uitgaansnacht Zoetermeer

Volgens teamchef Erik Meeuwisse van de politie van Zoetermeer gebeurt het de laatste tijd vaker dat het onrustig is na het uitgaan. 'We merken wel meer dat er een kleine groep raddraaiers is die zich niet weten te gedragen na een avond stappen. Hierbij wijken we in Zoetermeer niet af van andere gemeentes. Het is bijna normaal dat we aan het einde van een avond in moeten grijpen. Maar het is noodzakelijk, want als eenheid willen we de grote groep aan relaxte bezoekers een veilige avond bezorgen.'

Zaterdagnacht gebeurde dit onder toeziend oog van burgemeester Aptroot, die een avondje meeliep met de politie. Hij sprak na afloop op twitter zijn waardering uit voor het werk van de politie.