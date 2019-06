Tips om veilig van de brandende zon te genieten

Zonaanbidders moeten zich dezer dagen goed insmeren. De zonkracht stijgt tot gemiddeld 7 op de zogenaamde UV-schaal, wat betekent dat een onbeschermde huid al binnen een kwartier verbrandt. Mensen die voor verkoeling de zee al in gaan, moeten hierbij rekening houden met de oostenwind, want hierdoor bestaat het risico op afdrijven van de kust.

Volgens Weeronline is het gevaar voor verbranding het grootst op het strand. 'Als het 30 graden is met weinig wind, kijken mensen wel uit om lang in de zon te blijven. Veel te heet. Met een verkoelend briesje op het strand of op een bootje is de zon even sterk, maar dan heb je het minder door.' De zonkracht is tijdens de eerste helft van de middag het sterkst, waardoor het risico op verbranden op dat moment het grootst is.

De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade waarschuwt strandgangers op andere risico's. Het zeewater heeft een temperatuur van ongeveer 16 graden, waardoor de verwachting is dat de eerste zwemmers een frisse duik zullen nemen. De oostenwind zorgt er voor dat mensen van de kust af kunnen drijven, waardoor zwemmers moeite kunnen hebben terug aan land te komen. Bovendien is de verwachting dat het erg druk wordt, met het risico dat kinderen hun ouders uit het oog verliezen.

Toezicht

Mensen die elders in de regio willen zwemmen moeten volgens de Reddingsbrigade wegblijven bij bruggen, sluizen en andere gevaarlijke plekken. 'Zwemmen in rivieren raden we af vanwege de stroming', vertelt een woordvoerder. Het is verstandiger te gaan zwemmen op plaatsen waar het mag. 'Daarbij gaat het met name om de stranden en recreatieplassen. Dat zijn ook de plekken waar wij met onze vrijwilligers toezicht houden.'