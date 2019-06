Nationale toplessdag op Noordwijkse strand

Vrouwen lijken door de opkomst van social media minder topless te durven zonnen. Ze zijn bang dat iemand stiekem opnames van ze maakt die dan via social media worden verspreid. Maar er is volgens Christine Kouman, directeur van NFN Open & Bloot nog een andere reden waarom vrouwen niet meer topless op het strand durven te liggen.

Kouman: 'Op social media, tv en in reclamespotjes zien we geen echte vrouwenlichamen meer. De lichamen zijn of heel mooi of niet helemaal echt. Vrouwen denken dan, zo zie ik er niet uit, ik ben niet meer mooi genoeg. Dus durven ze ook niet meer topless op het strand te gaan liggen.'

'Het heeft niets met seks te maken'

Iemand die zich niets aantrekt van al deze belemmeringen, is de 55-jarige Marion. Zij ligt relaxed met ontblote borsten op het Noordwijkse strand. Toch erkent ze wel dat er veel veranderd is.

'In de jaren '80 en '90 lag ik ook zo op het strand en als ik dat nu doe kijken ze raar. Maar ik vind dat het gewoon moet kunnen. Het heeft helemaal niets te maken met seks, het is gewoon lekker vrij op het strand zitten.'

'Voel me er vrij door'

Ook de 24-jarige Dayna gunt haar borsten de zonnestralen. Haar moeder zonde ook altijd topless en dat scheelt volgens haar: 'Ik denk dat dan de stap naar zelf ook topless gaan makkelijker is. Ik voel me er vrij door en het wordt allemaal lekker bruin.'

Toch begrijpt Dayna dat veel meiden van haar leeftijd niet kiezen voor topless zonnen. 'Als meisjes vroeger niet het voorbeeld hebben gehad van een moeder die topless op het strand lag, kan ik mij voorstellen dat het als niet normaal wordt ervaren.'

'Ooit hoorden die borsten bij ons landje'

Met de actie wil de organisatie mensen laten nadenken over waarom vrouwen dertig jaar geleden wel massaal topless op het strand lage, maar nu niet meer. Verder hoopt de organisatie dat vrouwen die nog steeds graag topless willen zonnen zich door de actie gesteund voelen om het weer eens te gaan proberen.

Er zijn niet veel vrouwen die zondag hun topje afdoen op het Noordwijkse strand. Ook Christine Kouman geeft toe dat het niet storm loopt. Kouman: 'Het geeft aan dat er werk te doen is in Nederland en dat we in ieder geval met elkaar erover na kunnen denken, goh willen we dat in Nederland. Want ja, ooit hoorden die borsten wel bij ons landje.'