Twee zwaargewonden na ongeval met voetganger en motorrijder

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Het team Verkeers Ongevallen Analyse onderzoekt of het kwam doordat de motorrijder voor het treffen met de voetganger al de mist in ging en daardoor de voetganger raakte, of dat hij eerst de voetganger raakte en daarom onderuit ging.

Vermoedelijk is er sprake geweest van een harde klap: de motor is na de botsing doorgevlogen en een aantal meter verderop tegen het hek naast de tramhalte beland. Dat gebeurde met zo'n klap, dat een metalen paal uit het hek is geslagen. Na reanimatie van één van de slachtoffers, zijn beide personen met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe zei het nu maken, is nog onbekend.