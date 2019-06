Deelnemers HomeRide rennen en fietsen bijna anderhalf miljoen euro bij elkaar

Na een tocht van bijna 24 uur door Nederland zijn gisteren de deelnemers van HomeRide gefinisht op het Lange Voorhout in Den Haag. In totaal is er door de 1300 deelnemers bijna 1,5 miljoen euro ingezameld voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Hagenaar John van Zweden was één van de deelnemers: 'Ik heb een enorm voldaan gevoel, het was fucking emotioneel toen ik over de finish kwam.'

'Ik ben nu helemaal naar de klote', zegt Van Zweden maandagmorgen. 'Spierpijn natuurlijk, ik heb een teringeind gefietst en ben niet meer de jongste.'

'Daarnaast ben ik tweeënhalf jaar geleden aan mijn hart geopereerd', vervolgt de bekende ADO-supporter. 'Mijn dochter wilde zelfs dat ik niet mee zou doen. Toen ik over de finish kwam en mijn familie zag, werd ik fucking emotioneel.'

500 of 240 kilometer

Bij HomeRide rennen of fietsen de deelnemers in verschillende etappes door Nederland. Van Zweden reed bijvoorbeeld van Den Haag naar Tilburg, van Nijmegen naar Apeldoorn en het stuk van Amsterdam naar Den Haag. De wielerteams fietsten in totaal 500 kilometer terwijl de hardlopers 240 kilometer door Nederland renden.

Het team van Van Zweden, ‘Haags Goud’, haalde in totaal 67.865 euro op en belandde daarmee op de tweede plaats in de ranking. Hierdoor mochten de Haagse fietsers helaas niet in het geel aan de start verschijnen. 'De opbrengsten voor het Ronald McDonald-huis zijn het belangrijkste', zei Van Zweden daar voor de start over. 'Maar de onderlinge concurrentie met andere teams is ook leuk.’

Spelersbus ADO Den Haag

Haags Goud kreeg steun uit onverwachte hoek. 'De spelersbus van ADO Den Haag is achter ons team aangereden', vertelt de behangkoning. 'De verzorger van ADO, Dino Nunes, heeft onze pijntjes weggemasseerd, waardoor we allemaal de finish hebben gehaald.'

Van Zweden had het zwaar tijdens de tocht. ‘Op een gegeven moment reed ik om 02.00 uur ’s nachts een etappe tussen Apeldoorn en Utrecht. Moest ik in één keer zo’n zware berg op. Ik reed daar midden in de nacht helemaal in mijn eentje. Toen dacht ik wat ben ik voor iets achterlijks aan het doen.’

'Op je buik schrijven'

Maar er waren ook hoogtepunten. ‘Zoals in Heeswijk-Dinther’, weet Van Zweden. ‘Daar hadden ze heel het dorp afgesloten. Toen we daar doorheen reden was er livemuziek en zat het hele dorp aan het bier. Toen zijn we even afgestapt en hebben we de polonaise gelopen. Schitterend dat zo’n dorp dat doet.’

'Maar dit doe ik never nooit niet meer', vervolgt Van Zweden. 'Vijftig kilometer fietsen vind ik leuk om te doen. Maar vijfhonderd kilometer zitten op zo’n klotezadeltje, niet slapen en ongemakkelijk zitten in een bus, is vreselijk zwaar. Ik ben best wel bereid om wat te doen voor het goede doel, maar je kunt op je buik schrijven dat ik nog een keer zo’n tocht ga rijden.'

Van Zweden hield een twitterverslag bij van zijn tocht.

