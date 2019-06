Vijfentwintigste autobrand in Gouda

GOUDA -

In de nacht van zondag op maandag is er weer een auto in vlammen opgegaan in Gouda. De auto stond in de Herenstraat en is inmiddels weggesleept. De teller van het aantal autobranden in de stad staat nu op vijfentwintig. De politie kon nog niet zeggen of deze autobrand te maken heeft met de vorige autobranden.