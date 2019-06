Zoektocht naar Mohamed Anaya in volle gang; politie plaatst stoepborden in Rijswijk en Den Haag

De politie heeft stoepborden neergezet in Rijswijk en Den Haag vanwege de vermissingszaak van de 26-jarige Mohamed Anaya. De Rotterdammer werd op 14 juni voor het laatst gezien in Rotterdam-Zuid en hij had later die middag waarschijnlijk een afspraak in Den Haag. Zijn auto werd teruggevonden in Rijswijk, Anaya is spoorloos. De politie houdt er rekening mee dat hij is gevlucht, ontvoerd of vermoord.

Volgens de politie in Rotterdam is de zoektocht naar Anaya in volle gang. 'Er is een onderzoek ingesteld waarbij camerabeelden zijn bekeken. Ook is er met buurtbewoners en mogelijke getuigen gesproken. Middels stoepborden in IJsselmonde, Den Haag en op de vindplaats van de auto doen we nogmaals een oproep aan getuigen om zich te melden.' De borden staan onder andere op de Van Vredenburchweg in Rijswijk en op de Wenckebachstraat in Den Haag.

Oproep op de plek waar de auto werd gevonden in Rijswijk (foto: Omroep West)

Mohamed Anaya reed waarschijnlijk in een zwarte Volkswagen Golf GTE (model 7). De auto is teruggevonden op de Van Vredenburchweg in Rijswijk. De motorkap van de auto had een opvallende deuk. De politie zoekt naar mensen die de auto hebben gezien tussen vrijdag 14 juni 13:00 uur en maandagochtend 17 juni 10:00 uur. Mogelijk hebben de knipperlichten een tijdje aangestaan.

Wenckebachstraat

Over de borden op de Wenckebachstraat in Den Haag kan de politie weinig zeggen. 'Uit onderzoek weten we dat hij daar in de buurt is geweest op 14, 15 of 16 juni. We hebben gesproken met vrienden en familie en hebben tips binnengekregen over zijn doen en laten.' Of Anaya op 14 juni ook in die buurt een afspraak had, kan de politie niet zeggen.

Van Anaya is bekend dat hij een crimineel verleden heeft. Hij werkte als 'uithaler' in de haven van Rotterdam en haalde ingevoerde partijen cocaïne uit containers. In 2013 werd hij daarvoor opgepakt, toen hij 350 kilo coke wilde binnenhalen. In 2016 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Vanwege dit verleden houdt de politie alle opties open.

De Golf met deuk van Mohamed Anaya (foto: Politie)