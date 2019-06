Haagse Oranje Leeuwin Beerensteyn: 'Iedereen ziet hoe ik presteer, maar Sarina maakt de keuze'

Dinsdag neemt Beerensteyn in het Franse Rennes het met haar teamgenoten op tegen Japan. Ze weet dat ze waarschijnlijk weer op de reservebank zit tijdens de wedstrijd in de achtste finale. 'Ik ken Sarina al langer', zegt ze over haar relatie met de bondscoach.

'Ik weet dat als me iets dwars zit, ik altijd bij haar kan aankloppen. Maar voor het WK begon, wist ik al dat het mijn rol zou zijn om vanaf de bank in het veld te komen. Ik kan wel met mijn vuist op tafel gaan slaan, maar ik denk altijd: iedereen ziet toch wat ik laat zien op het veld? Ik kan na iedere wedstrijd naar de bondscoach stappen, maar dat zal haar keuze niet anders maken.'

Bayern München

Vorig jaar vestigde de Haagse aanvaller alle aandacht op zich toen ze de voorkeur kreeg boven Oranje-topscorer aller tijden Vivianne Miedema. In de play-offwedstrijden tegen Denemarken scoorde ze drie keer. Enkele weken later zat ze tegen Zwitserland weer op de bank toen Miedema haar vorm had hervonden bij haar Engelse club Arsenal.

'Toen was het wel lastig om de knop om te zetten', zegt de speelster van Bayern München. 'Ik dacht: wat moet ik nog meer doen om in de basis te staan? Voor mijn gevoel kon ik niets meer doen dan wat ik had laten zien. Ik was er toen wel even klaar mee.'

Pikorde

Berensteyn weet dat Shanice van de Sanden, Miedema en Lieke Martens voor haar staan in de pikorde. 'Het liefste wil ik het vanaf het begin laten zien. Maar als ik erin kom en ik kan het op deze manier invullen, dan ben ik ook blij. Zoiets is niet voor iedereen weggelegd. Ik weet dat dit nu mijn rol is. Invallen is moeilijker dan starten, dan kan je groeien in de wedstrijd. Maar als invaller heb je ook minder te verliezen. Als ik gewoon lekker kan voetballen, dan ben ik op m'n best.'

Oranje-topscorer Miedema heeft fans van het Nederlands Elftal opgeroepen om af te reizen naar het Franse Rennes, voor de achtste finale tegen Japan op het WK voetbal. Als trouwe supporters van de Oranje Leeuwinnen geeft de redactie van Omroep West gehoor aan deze oproep. We zijn onderweg naar Rennes en gaan mooie verhalen maken over regiogenoten in en rond het team en over supporters die de wedstrijd bezoeken.