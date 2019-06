Straatkrantverkoper Samuel moet na 18 jaar terug naar Nigeria

'Hij is misschien wel de liefste man die ik ooit heb ontmoet', vertelt Albert Heijn-manager Bram Gras over straatkrantverkoper Samuel. Hij is erg begaan met Samuel die na 18 jaar terug moet naar het land waar hij vandaan komt: Nigeria. Daarom heeft de supermarkt in de Zeestraat in Noordwijkerhout een actie opgezet om geld in te zamelen om de 67-jarige straatkrantverkoper te steunen met de wederopbouw in zijn geboorteland.

De crowdfundingsactie heeft tot nu toe al ruim 3.200 euro opgeleverd. Dit hebben ze onder andere gedaan door de verkoop van ijsjes en daarnaast konden klanten van de AH hun statiegeldbonnen doneren.

Samuel zit elf jaar in de supermarkt in Noordwijkerhout om straatkranten te verkopen. In die tijd heeft hij drie managers meegemaakt die alle drie erg met hem begaan waren. 'De mensen hier zorgen echt voor me. Dat maak je in Nigeria niet mee', zegt Samuel. Dat is ook wat hij het meeste gaat missen als hij weer teruggaat: de liefde die hij hier krijgt.

Waarom Samuel naar Nederland kwam

Samuel studeerde fotografie in het Nigeriaanse Lagos. In 2001 verloor hij zijn huis met al zijn bezittingen en vluchtte hij uit Nigeria naar Nederland vanwege bedreigingen. Eenmaal in Nederland kon hij zijn leven oppakken.

Hij kreeg foto-opdrachten, waardoor hij kon sparen. Van dit geld opende hij in 2006 zijn eigen fotostudio aan het Hobbemaplein in Den Haag. Hij had zelfs een medewerker in dienst om hem met zijn opdrachten te assisteren. Maar het geluk was maar voor even.

Opnieuw alles kwijt

Een paar maanden na de opening van zijn winkel kreeg Samuel een ernstig ongeluk, waardoor hij niet meer zelfstandig kon functioneren. Vanaf dat moment was de enige manier om geld verdienen het verkopen van straatkranten. In de supermarkt heeft hij altijd met plezier gewerkt.

Vorige week heeft Samuel van de IND te horen gekregen dat hij geen vaste verblijfsvergunning krijgt. Hij had een tijdelijke verblijfsvergunning en die wordt niet verlengd, omdat het voor hem weer veilig genoeg is in Nigeria. Waarschijnlijk vertrekt Samuel in juli naar Nigeria.

Missen

De mensen die Samuel jarenlang hebben gezien voor de supermarkt gaan hem missen. 'Ik ken hem al zo lang, net als iedereen in het dorp. Hij hoort hier gewoon. Dat ze hem dan na zoveel jaar terugsturen... dat doet zeer', zegt een mevrouw met tranen in haar ogen.

Een oudere mevrouw vraagt aan Samuel hoe het gaat. 'Niet zo goed', laat hij haar weten. 'Zij heeft altijd voor mij gezorgd, zoals een moeder.' De mevrouw is blij dat hij dat zegt, maar haar blijdschap verandert in woede en verdriet. 'Het is een schande. Na 18 jaar.' Ze heeft een brief aan Samuel gegeven. 'Ik heb mijn telefoonnummer opgeschreven. Als je daar zit, moet je mij bellen. Dan zal ik je steunen.'

De vrouw gaat haar boodschappen doen en zegt: 'Als ik terug kom, koop ik een krant.' Samuel reageert: 'Volgende maand is er een speciale editie met mijn verhaal.'