'Als je ons ziet, spreek ons aan', Omroep West op weg naar de Oranje Leeuwinnen

Vandaag zullen ze vooral op reis zijn naar de Franse streek Bretagne, waar ook de vrouwen van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman zijn neergestreken. Morgen zullen ze in speelstad Rennes zijn en ze vragen aan regiogenoten die er morgen zijn of ze contact willen opnemen. 'We zijn op het Oranjeplein, we lopen mee met de Oranjestoet. Als je ons ziet, spreek ons aan', zei Nadine in het radioprogramma Broodje West. 'We zijn benieuwd waarom supporters naar de Leeuwinnen gaan kijken.'

Nadine en Danny zijn richting Frankrijk gegaan na een oproep van Oranje-spits Vivianne Miedema. Oranje-topscorer Miedema heeft fans van het Nederlands Elftal namelijk opgeroepen om af te reizen naar het Rennes, voor de achtste finale tegen Japan op het WK voetbal. Als trouwe supporters van de Oranje Leeuwinnen gaf de redactie van Omroep West gehoor aan deze oproep. Daarom zijn we onderweg naar Rennes en gaan we mooie verhalen maken over regiogenoten in en rond het team en over supporters die de wedstrijd bezoeken.