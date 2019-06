Google-bus biedt gratis digitale workshops aan in Leiden

Ondernemers en studenten die hun bedrijf of website beter online zichtbaar willen maken kunnen deze week gratis workshops volgen in Leiden. Google heeft op een aantal plaatsen in de stad een digitale werkplaats staan in de vorm van een luxe bus met daarin een klaslokaal.

De bus begon de Leidse tour maandag op de Beestenmarkt waar de directeur van Google Nederland samen wethouder Yvonne van Delft de aftrap gaf voor workshops in Leiden. 'We willen graag dat ondernemers, winkeliers en zzp’ers zien dat je met internet kan groeien', zegt Pim van der Feltz van Google Nederland. 'En de vraag is dan altijd: hoe dan? Op die vraag bieden wij in de bus antwoorden.'

In de bus zit het klaslokaal meteen al vol met een klasje dat dingen leert over online marketing strategieën. 'Ik geef toe dat niet iedereen is komen opdagen, maar dat komt door de warmte denk ik', zegt Feltz. 'Maar binnen in de bus is airco dus het is lekker koel.'

Populaire cursussen

De cursussen van Google blijken populair te zijn. 'Tot nu toe hebben we al 120.000 mensen getraind in digitale vaardigheden', weet Feltz. 'En we nu in Leiden al 500 inschrijvingen.' Feltz benadrukt dat nog lang niet iedereen het internet optimaal gebruikt. 'Uit onderzoek blijkt dat 55 tot 60 procent van de ondernemers nog niet het maximale eruit haalt.'

Het blijken vooral kleine ondernemers te zijn die het internet nog niet goed gebruiken, vaak wegens tijdgebrek. 'En dan helpt het dus om zo’n bus bijvoorbeeld hier op de Beestenmarkt neer te zetten.' De bus staat deze week ook nog bij PLNT aan de Langegracht 70 in Leiden en bij Museum Naturalis.