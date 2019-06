Malek F: 'Ik ben niet ziek, maar ik doe wel alsof'

In de rechtbank op Schiphol is vrijdag het proces tegen Malek F. verder gegaan. De 32-jarige Syriër stak op Bevrijdingsdag 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen neer. Ze raakten levensgevaarlijk gewond. Gedragsonderzoek wijst uit dat F. geestesziek is. Justitie twijfelt daaraan. Zo zou Malek hebben gezegd: 'Ik ben niet ziek, maar ik doe wel alsof. Ik heb dit gedaan voor Allah.' Justitie denkt dat Malek een plan had, en niet in een opwelling handelde.

De officier van justitie begint zijn requisitoir met een terugverwijzing naar afgelopen maandag. 'We hebben aangrijpende slachtofferverhalen gehoord. Soms zijn er zaken die groter zijn dan de verdachte en de slachtoffers. Het gaat ook om de familie, de omwonenden, getuigen, maar deze zaak gaat ook over de hulpverleners. Zij zorgden ervoor dat de slachtoffer het hebben overleefd.'

Tijdens deze zaak gaat het steeds om de vraag: is Malek F. een terrorist of een verwarde man? De officier zegt te erkennen dat Malek ziek is, 'maar zo ziek als hij zegt?' Ze twijfelen of de verdachte in een psychose verkeerde. In een afgeluisterd gesprek met zijn zus zegt Malek: 'Ik ben niet ziek, maar ik doe wel alsof. Ik heb dit gedaan voor Allah.' Ook zou hij steeds nieuwe dingen aan zijn verklaring toevoegen, zoals de vogel die hem de opdracht zou geven. Kortom: het Openbaar Ministerie stelt dat Malek een plan had en niet handelde in een opwelling.

'Ik ben een soldaat van de soldaten van God'

Ook zetten ze vraagtekens bij de oprechtheid van zijn excuses. Zo zou hij hier in afgeluisterde gesprekken in de gevangenis nooit over spreken. Sterker nog, in de afgeluisterde gesprekken zou een beeld opdoemen dat Malek helemaal geen spijt heeft. 'Ik ben een soldaat van de soldaten van God', aldus Malek tegen zijn moeder.

