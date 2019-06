15 jaar en tbs geëist tegen 'terrorist' Malek F. voor steekpartij Bevrijdingsdag 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Malek F. (32). De in Syrië geboren Palestijn stak op Bevrijdingsdag 2018 drie willekeurige mensen neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Ze raakten levensgevaarlijk gewond. Drie anderen bedreigde hij met een mes. Volgens justitie was dit een terreurdaad. Uit gedragsonderzoek is gebleken dat F. geestesziek en volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Bewijzen voor terroristische motieven zijn volgens het OM onder meer afgeluisterde gesprekken waarin F. zei ongelovigen te willen afslachten in opdracht van Allah. Ook plaatste F., volgens justitie, een afscheidsboodschap op de Facebookpagina van zijn moeder. Daarnaast weigerde hij de toegangscode van zijn telefoon te geven omdat daar jihadistisch materiaal op zou staan.

Een arabist en een cultureel antropoloog stelden na meerdere gesprekken met F. vast dat hij geradicaliseerd was en extremistische ideeën had, maar niet behoorde tot een terreurgroep. Hij liet zich er wel door inspireren. Zo sympathiseerde hij met terreurgroep Jabhat al-Nusra.

'Malek had een plan'

Tijdens de zaak gaat het steeds om de vraag: is Malek F. een terrorist of een verwarde man? De officier zegt te erkennen dat Malek ziek is, 'maar zo ziek als hij zegt?' Justitie twijfelt of de verdachte in een psychose verkeerde. In een afgeluisterd gesprek met zijn zus zegt Malek: 'Ik ben niet ziek, maar ik doe wel alsof. Ik heb dit gedaan voor Allah.' Ook zou hij steeds nieuwe dingen aan zijn verklaring toevoegen, zoals de vogel die hem de opdracht zou geven. Kortom: het Openbaar Ministerie stelt dat Malek een plan had en niet handelde in een opwelling, ook al zou F. een stoornis hebben,

Ook zetten ze vraagtekens bij de oprechtheid van zijn excuses. Zo zou hij hier in afgeluisterde gesprekken in de gevangenis nooit over spreken. Sterker nog, in de afgeluisterde gesprekken zou een beeld opdoemen dat Malek helemaal geen spijt heeft. 'Ik ben een soldaat van de soldaten van God', aldus Malek tegen zijn moeder.

Gevlucht uit Syrië

F. vluchtte in 2014 vanuit Syrië naar Nederland. Na de dood van zijn vader ging het bergafwaarts met hem en verloor F. zich in drank en softdrugs. In februari gooide hij zijn complete huisraad op straat. Bij de aanhouding spuugde hij een agent in het gezicht, waardoor zijn aanvraag van het Nederlanderschap werd afgewezen.

De maanden voorafgaand aan de steekpartij leed F. aan wanen. Hij dacht dat hij achtervolgd werd door duivels, stopte met drank en drugs en zocht zijn heil in de islam. Volgens F. wilden de duivels hem van zijn geloof afbrengen, daarom werd hij steeds fanatieker.

'Opdracht van een grote vogel'

F. vertelde vrijdag in de rechtbank op Schiphol dat hij op de bewuste dag naar de eendjes ging kijken in de vijver op het Johanna Westerdijkplein. Daar kreeg hij de opdracht van een grote vogel om zijn slachtoffers aan te vallen. Volgens Malek waren het duivels. Het Openbaar Ministerie twijfelt aan die verklaring. Zij stellen dat Malek een plan had en niet handelde in een opwelling. Ook al zou F. een stoornis hebben, daarmee is hij niet geheel ontoerekeningsvatbaar.

Zijn eerste slachtoffer was een man op het terras van een shishalounge. Daarna stak hij in op een man op een fiets, die in de buurt van de Haagse Hogeschool bezig was om Pokémon te vangen. Het derde slachtoffer stond nietsvermoedend op zijn telefoon te kijken toen F. hem probeerde de keel door te snijden.

