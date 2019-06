Hanne Drost stopt als fractievoorzitter SP Den Haag

De fractievoorzitter van de SP in de Haagse gemeenteraad, Hanne Drost, vertrekt al na ruim anderhalf jaar weer uit de lokale politiek. Zij stopt als raadslid omdat zij deze functie niet meer kan combineren met haar werk voor de fractie van de partij in de Tweede Kamer. Dat heeft de SP vandaag bekendgemaakt.

Drost trad eind 2017 aan als fractievoorzitter van de SP in Den Haag. Zij volgde toen Bart van Kent op die Tweede Kamerlid werd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar was Drost lijsttrekker. Onder haar aanvoering werd de SP gehalveerd. Zij bleef als enige raadslid voor die partij over.

De nummer twee op de kieslijst van de SP in Den Haag, Lesley Arp, gaat Drost opvolgen. Zij was tot nu toe fractievertegenwoordiger en voerde in bijvoorbeeld commissievergaderingen het woord over wonen en stadsontwikkeling.

Grote eer

'Ik vind het een grote eer en verantwoordelijkheid om, na jarenlang vooral achter de schermen en op straat politiek actief te zijn het stokje van Hanne over te nemen. Met onze fractie en een strijdbare groep vrijwilligers hoop ik eraan bij te dragen dat Hagenaars en Hagenezen die zich in de steek gelaten voelen door de politiek en gemeente de komende jaren meer gehoord worden in ons stadhuis', laat Arp in een verklaring weten.

Drost stopt op 4 juli officieel. 'Ik ben bevoorrecht en dankbaar dat ik sinds september 2017 als fractievoorzitter deel heb mogen uitmaken van de Haagse gemeenteraad. Ik vertrek uit de raad, maar zal zeker de politiek en de SP niet verlaten', stelt zij.