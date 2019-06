'Les in deze hitte is onverantwoord, tropenrooster niet overdreven'

Veel middelbare scholen nemen voorzorgsmaatregelen omdat het zo warm is en hanteren een tropenrooster. Maandag is het op veel plaatsen in Nederland tropisch warm met temperaturen die in het binnenland oplopen tot 36 graden. Aan de kust bleef het kwik hangen tussen 28 tot 30 graden. Die warmte houden we nog even vast en dus is het hitteplan van het RIVM afgekondigd.

Het Segbroekcollege in Den Haag is een van de scholen met een speciaal rooster. Vanaf 13.15 uur gingen de deuren dicht. Dalton Den Haag noemt het geen Tropenrooster, maar houdt verkorte lesuren aan vanwege de warmte. Het Haagse Wellantcollege voert morgen ook een minirooster in: van 50 naar 40 minuten. We hebben veel glas in het gebouw waardoor de temperatuur oploopt, aldus de rector.

Het Sint-Maartenscollege in Voorburg heeft eveneens een verkort rooster ingevoerd. Dat betekent dat alle lessen terug gebracht zijn tot een half uur. 'Zeker hier op de derde verdieping, dat is klimatologisch een uitdaging gezien de staat van het pand. Maar met deze hitte is het onverantwoord om les te krijgen of te geven,' zegt rector Ajolt Elsakker.

Niemand wordt beter van wegdrijven

Voor sommigen voelt het wat overdreven om meteen een tropenrooster in te voeren; wat is er mis met een beetje warmte? 'Ik begrijp dat sentiment heel goed', zegt Elsakkers, 'maar ik heb het gevoeld hoe het is om in zo'n lokaal te zitten, en het is echt niet verantwoord. Dus nee, ik vind het niet overdreven. Niemand wordt er beter van als we wegdrijven.'

De leerlingen op het Sint-Maartenscollege vinden het ook niet overdreven. 'We hebben het zwaar', zegt een scholier. 'Het is toetsweek en dan wordt het ineens een hittegolf.' Een andere leerling vult aan: 'We zijn niet gewend aan deze temperaturen. Meestal is het koud, dus ik denk dat de school daarom tot het verkorte rooster is overgegaan.'

Basisscholen houden normaal rooster

Veel basisscholen hebben wel overwogen om een tropenrooster in te voeren voor vandaag en morgen, maar toch besloten de scholen het gewone rooster aan te houden. 'Het is organisatorisch niet te doen. Bijna alle ouders werken en moeten opvang regelen,' is de reactie van de verschillende schoolleidingen. Wel gaan sommige scholen waterspelletjes voor de kids organiseren om het kinderhoofd koel te houden.