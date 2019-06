Landelijke storing KPN: 112 onbereikbaar

KPN is getroffen door een landelijke storing. | Foto: ANP

Provider KPN is maandagmiddag getroffen door een landelijke storing. Er kan in grote delen van het land niet gebeld worden met het noodnummer 112. Dat geldt ook voor het nummer van de politie voor niet-spoedeisende hulp, 0900-8844. De politie heeft tijdelijk een alternatief noodnummer opgezet: 088-6628240.

UPDATE: De storing is maandagavond rond 19.30 uur grotendeels verholpen. 112 is weer bereikbaar.

Wie het nummer voor niet-spoedeisende gevallen nodig heeft, 0900-8844, kan voorlopig bellen met 088-9659630. Meerdere gemeenten, de kustwacht, netbeheerders, ziekenhuizen en waterschappen zijn uit de lucht. Dat geldt ook voor het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit.

De storing ontstond rond 16.00 uur. De exacte oorzaak is nog niet bekend.

Agenten de straat op

Veiligheidsregio's in het land sturen extra agenten en ambulances de straat op vanwege de landelijke storing van het noodnummer 112. 'Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd', meldt de landelijke politie.

Omdat 112 niet bereikbaar is, heeft de overheid een NL-Alert verstuurd. Daarin staat het alternatieve telefoonnummer 088 6628240, voor mensen die met spoed de meldkamer willen bereiken.

Noodmeldingen via sociale media

Er wordt hard gewerkt om de storing te verhelpen, aldus de politie. Agenten roepen burgers op om noodmeldingen via sociale media te doen. Ook WhatsApp, Facebook Messenger en Twitter worden gebruikt om toch bereikbaar te zijn.

De exacte omvang van de storing is niet bekend. Veel meldkamers zijn onbereikbaar. Vanwege de storing hebben veel politieregio's 'grip 2' ingesteld. Dat betekent dat er is opgeschaald tot een groot incident.

Onveilige situatie op de weg

In geval van nood of bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002, laat de politie weten.

Door de landelijke storing is het niet alleen moeilijk voor burgers om de politie te bereiken, agenten zelf hebben ook moeite om elkaar te pakken te krijgen. 'Soms lukt het wel en soms niet, niet iedereen is altijd bereikbaar. Het is niet optimaal', aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

'Zet 4G uit om te bellen'

De grote storing bij KPN wordt veroorzaakt door een probleem in het 4G-gedeelte van het netwerk van de provider. "Bellen lukt, tot dusver, wel wanneer 4G uit wordt gezet, belangrijk is wel dat de gesprekspartner dit ook doet", laat het bedrijf op een klantenforum weten.

KPN weet nog niet hoelang het duurt om de grote telefoonstoring te verhelpen. 'Een eindtijd kunnen we nog niet geven. We werken met man en macht aan een oplossing en we vinden het heel vervelend voor klanten', laat de provider weten.

'Eng idee dat KPN alles regelt'

Onze verslaggever ging maandagavond de straat op. De meeste mensen snappen niet hoe zoiets kan gebeuren. 'Als er nu iets gebeurt heb je echt een probleem', aldus een voorbijgangern. 'Dat mag echt niet kunnen in een land als Nederland. Het is een eng idee dat KPN echt het hele Nederlandse systeem regelt. Je moet niet alleen op KPN vertrouwen.

'Veel agenten op straat? Dat is wel goed', merkt een andere voorbijganger op. Een ander weet het te relativeren. 'Gewoon rustig blijven, dan is niets aan de hand.'

Grapperhaus spreekt zelf met KPN-top

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat in 'direct persoonlijk contact' met de directie van KPN over de storing die onder meer noodnummer 112 heeft getroffen. Volgens de minister wordt er 'met man en macht gewerkt' aan een oplossing.

Grapperhaus roept op zo nodig een van de alternatieve telefoonnummers te gebruiken of naar het dichtstbijzijnde politiebureau, brandweerkazerne of ziekenhuis te gaan. En 'hou ook de nationale én regionale media in de gaten'. Veel meer kan de minister nu nog niet zeggen, laat hij weten. Hij begrijpt 'dat er veel vragen leven' en belooft, zodra hij meer informatie heeft, die snel te delen.