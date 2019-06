Met een koffietafel op straat in Gouda strijden tegen eenzaamheid

De koffietafel tegen eenzaamheid is een initiatief van het Netwerk Samen voor Goud. Het netwerk wil, met behulp van jongeren, wat betekenen voor mensen met weinig of geen sociale contacten. 'Ik vind het heel bijzonder, dat zouden ze meer moeten doen', vertelt een bezoekster. Volgens haar zijn er heel veel mensen eenzaam.

Een van de jongeren die aanwezig is bij de tafel is Renee Berkouwer die stage loopt bij Samen voor Goud. Wat zij bijzonder vindt aan het project is dat 'de gesprekken die je kan hebben mensen kunnen helpen en je vooral hun dag leuker kan maken.'

Duidelijke missie

Samen voor Goud wordt gesubsidieerd en heeft een duidelijke missie met de koffietafel: 'Wij doen het omdat we zien dat het nodig is om het thema eenzaamheid meer op de kaart te zetten,' zegt Maurice de Kome van Samen voor Goud. 'We zien dat er heel veel jongeren zijn die iets willen betekenen voor een ander en dat er heel veel mensen zijn die het nodig hebben om in contact te komen met anderen.'

Het is de bedoeling dat uit de tafel structurele maatjescontacten komen zoals Riana en Sade dat al hebben via Samen voor Goud. Zij lopen eens in de week samen en praten dan over van alles, van school tot werk tot basketbal.

LEES OOK: Moerwijk uit de bijstand: 'Mijn leven is 180 graden veranderd'