Opnieuw verdachte (20) opgepakt voor beschieten coffeeshops Delft

Coffeeshop The Game is meerdere keren beschoten. | Foto: Regio15

De politie heeft een 20-jarige verdachte opgepakt voor de beschieting van twee coffeeshops in Delft in september vorig jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte de aanhouding maandag bekend tijdens een inleidende zitting in de rechtbank tegen twee Amsterdammers die al eerder werden opgepakt voor de beschietingen in Delft.

De derde verdachte is een man van 20 uit Krimpen aan den IJssel. Het OM kan niet meer informatie geven over de man. Hij zou samen met de 27-jarige Dustin B. uit Amsterdam op 16 september coffeeshops The Game en The Future in de binnenstad van Delft hebben beschoten. Niemand raakte gewond. Verdachte Morris B. zou Dustin B. van Amsterdam naar Delft hebben gereden.

Amsterdammer Morris B. is inmiddels vrij, maar nog wel verdachte in de zaak. Hij was maandag niet aanwezig in de rechtbank. B. heeft een uitgebreide verklaring afgelegd, waarin hij zegt dat hij alleen de chauffeur is geweest. Hij heeft volgens de officier van justitie gedetailleerd verklaard over de plek waar hij Dustin B. afzette.

LEES OOK: Verdachte beschieting coffeeshops Delft komt vrij