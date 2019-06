Storing KPN verholpen: 112 weer bereikbaar

De telefoonstoring van KPN is verholpen en alarmnummer 112 is weer volledig bereikbaar. Dat meldt de provider. Het alarmnummer was maandag ruim drie uur lang uit de lucht.

KPN werd maandagmiddag getroffen door een landelijke storing. Er kon in grote delen van het land niet gebeld worden met het noodnummer 112. Dat gold ook voor het nummer van de politie voor niet-spoedeisende hulp, 0900-8844.

De storing ontstond rond 16.00 uur. De exacte oorzaak is nog niet bekend.

Alternatieve nummers

Vanwege de storing had de overheid alternatieve nummers voor 112 en 0900-8844 in het leven geroepen. Hulpdiensten moesten improviseren om toch bereikbaar te zijn. Ze gebruikten onder meer WhatsApp, Messenger en Twitter.

Bovendien werden agenten, ambulances en brandweerauto's de straat op gestuurd, zodat mensen bij hen alarm zouden kunnen slaan.

Kamer wil uitleg over storing

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de grote storing bij telecombedrijf KPN waardoor het alarmnummer 112 in grote delen van het land urenlang niet bereikbaar was. Chris van Dam van regeringspartij CDA vindt het 'redelijk onbegrijpelijk' dat het alarmnummer zo kwetsbaar is. Hij hoopt bij het Vragenuurtje dinsdagmiddag in de Tweede Kamer opheldering te krijgen, twitterde hij. 'Want dit moet niet mogen.'

Zijn VVD-collega Arne Weverling wil van het kabinet weten wat de oorzaak van de storing is en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. 'Een storing bij hulpdiensten is levensgevaarlijk. Elk gemist telefoontje is potentieel levensbedreigend', stelde hij op Twitter.

'Dit zou worden geregeld'

'Blijkbaar is er nog steeds geen goede back-up. Minister Grapperhaus moet ophelderen hoe dit kan', aldus Attje Kuiken van oppositiepartij PvdA. Volgens haar beloofde toenmalig justitieminister Ivo Opstelten zeven jaar geleden al na een grote storing met 112 'dat dit zou worden geregeld en het werkt nog steeds niet. Het is toch niet uit te leggen dat dit nog steeds niet is gebeurd?'