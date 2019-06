Het Omroep West busje is in Rennes, jij ook?

Het busje van Omroep West was maandagmorgen voor vertrek volgepakt met oranje prullaria, apparatuur en drinken, heel veel drinken. 'Het was goed heet onderweg', zegt verslaggever Nadine op ongeveer een uurtje voor het hotel waar de twee overnachten. 'Maar gelukkig hebben we airco.' Waar ze nu zijn is het trouwens regenachtig. Dat zorgt ervoor dat het goed is afgekoeld.

Al met al is het toch ver die 800 kilometer. Dat weet Oranje-topscorer Vivienne Miedema ook. Misschien was het overdreven, maar ze zou zo graag oranjegekleurde tribunes zien dinsdag. Bij een tankstation in de buurt van Rouen zagen Nadine en Danny al een auto staan met een Nederlandse vlag. Helaas hadden de inzittenden een goed verscholen koele plek opgezocht. Zo goed dat ze onvindbaar bleken voor onze verslaggevers.

Kom langs bij onze bus

Ben jij in Rennes? Of in de buurt? En ben je Oranjefan? Kom dan even langs bij onze bus. Danny en Nadine ontvangen je met open armen en horen graag je ervaringen met de reis en natuurlijk de wedstrijd. Hoe dat busje eruit ziet en hoe je Danny en Nadine herkent? Kijk even naar de video.