Moord en doodslag in Nieuwkoop bij Facebook-moordspel 'Crime Scene Nieuwkoop'

Een bloederige baksteen ligt op de Reghthuystoren in Nieuwkoop. Aan de voet van de toren ligt een dode man. Er is een moord gepleegd in het normaal zo rustieke dorp. Het slachtoffer is Cornelis Janse. Het is het najaar van 1672 en Janse is het eerste slachtoffer van een serie moorden die het dorp teistert. Tenminste, in de fantasie van Anke Steffers.

Nieuwkoop bestaat volgend jaar 750 jaar en om alvast gezellig in de stemming te komen schrijft Anke moordgames. Die plaatst ze iedere maand onder de naam 'Crime Scene Nieuwkoop' op Facebook zodat iedereen kan meespeuren naar de moordenaar.

Elke maand begint haar moordspel met een stukje geschiedenis van Nieuwkoop. Vervolgens wordt er iemand vermoord. 'Ik bedenk de personages. Dan kom je bijvoorbeeld gauw op een bakker of een smid, want iedereen had toen ambacht. Vervolgens maak ik iedereen verdacht. Ze hebben vaak een reden om het slachtoffer te kunnen vermoorden' legt Anke uit.

'Het was een eikel'

Voor de eerste moord koos ze als locatie de markante Reghthuystoren. 'Die werd gebouwd in opdracht van de heer Johan de Bruyn van Buytewech, een belangrijke heer van Nieuwkoop.' Het slachtoffer van de moord was één van de bouwers. 'Die man maakte echt alleen maar vijanden, hij maakte overal ruzie en had veel schulden. Het was al heel gauw duidelijk dat iedereen hem vermoord kon hebben. Het was gewoon een eikel' voegt ze er nog lachend aan toe.

Twaalf dagen lang worden er aanwijzingen op Facebook geplaatst en kan iedereen meelezen. Dan is er de raadronde en vervolgens, zoals het een echte detective betaamt, de onthulling. Anke schrijft voor de dader een slotwoord zodat de achtergrond van de moordactie wordt verklaard. 'Ik wil altijd dat de moordenaar iets liefs heeft, iets goeds heeft'. Ondertussen is Anke alweer druk bezig met de volgende moord.