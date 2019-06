Angelina geeft paardrijles aan mensen met een beperking: 'Je ziet ze ontspannen'

Het zijn bijzondere paardrijlessen die gegeven worden op Manege de Tijd in Nieuwveen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen er namelijk ritjes maken. En dat is niet alleen fantastisch voor de mensen op het paard, maar ook voor de vrijwilligers dit hen begeleiden. 'Je komt echt met een glimlach thuis', vertelt vrijwilliger Angelina Boere.

De manege staat op landgoed Ursula, een zorglocatie van Ipse de Bruggen. Op het landgoed wonen vierhonderd mensen met een verstandelijke beperking. 'Wij verzorgen de paardrijlessen voor de bewoners', vertelt Angelina. 'Sommigen hebben autisme, anderen weer een andere beperking.'

Drie keer per week is er voor hen de mogelijkheid om een ritje op een paard te maken, onder begeleiding van deskundige vrijwilligers zoals Angelina. En dat heeft een bijzonder effect op de bewoners van de zorglocatie. 'Als de bewoners met het paard in contact komen, zie je ze ontspannen.'

Contact met het paard

'Sommigen komen voor het rijden al naar de paarden toe. Even knuffelen, even contact zoeken met het paard. Zodra ze erop zitten, zijn ze eerst gespannen, maar al gauw laten ze de benen loshangen. De glimlach komt op het gezicht en je ziet ze echt genieten', vertelt Angelina terwijl ze een van de paarden klaarmaakt om op te rijden.

De manege heeft meerdere fjordenpaarden. Die zijn rustig van karakter en worden eerst goed getraind voordat er bewoners op mogen rijden. Aan alles is gedacht. Zo is er bijvoorbeeld een tillift voor bewoners die niet zelf op het paard kunnen klimmen.

Vrijwilligerstekort

De ritjes toveren inderdaad een glimlach op het gezicht van de bewoners. Daar wordt Angelina weer blij van. 'Het vrijwilligerswerk is voor mij leuk omdat ik gek ben op paarden. Maar sinds ik hier ben, vind ik werken met gehandicapte mensen ook heel leuk. Dat was voor mij een openbaring. Hoe leuk en ontspannen dat kan zijn en hoe je met een glimlach hier vandaan komt.'

'Het enige jammere is dat we een vrijwilligerstekort hebben. Er moet iemand naast het paard lopen, en een of twee mensen moeten naast de berijder van het paard zitten. We zijn daarom hard op zoek. Er moet een iemand naast het paard en dan ook nog een of twee naast de bewoner die op het paard zit.' Ze hoopt daarom dat zich snel meer mensen aanmelden. 'Je verdient er niks mee, maar het is veel meer waard dan geld.'

