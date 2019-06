Maatregelen warm weekend: hoedjes van stro op Veteranendag, extra schaduw tijdens Parkpop

Voor veel mensen is het deze dinsdag afzien, bij temperaturen die de 33 graden aantikken. Na vandaag daalt de temperatuur, maar in het weekend keert de hitte terug. 'Dan wordt het opnieuw zomers warm', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. Dus wordt het puffen op bijvoorbeeld Parkpop en tijdens Veteranendag.

'Maar alles gaat gewoon door', benadrukt woordvoerder Koos Sol van het campagneteam van de Stichting Nederlandse Veteranendag. 'Het is natuurlijk niet de eerste keer dat het 30 graden is tijdens Veteranendag. Een paar jaar geleden was dit ook het geval. Maar we nemen zeker maatregelen. Er is meer water, we creëren meer schaduw en we zijn bezig om duizenden hoedjes van stro te regelen, zodat we die kunnen uitdelen.'

Normaal gesproken zijn er twee tappunten op het Malieveld. Zondag zijn dit er, met dank aan Dunea, vijf. 'Daarnaast delen we overal waar mensen zijn extra flesjes water uit. Op het Binnenhof, het Malieveld, de defilé-tribunes... De defilé-tribune loopt van het Buitenhof naar de Kneuterdijk. De duizenden mensen die hierop zitten, kunnen we niet overkappen. Daarom is er daar extra EHBO-inzet en regelen we hoedjes van stro.' Voor de veteranen die meelopen, wordt het wel afzien. Die lopen deels in de zon. 'Maar voor hen is een extra waterpunt op de Kalvermarkt geregeld, kort na de defilé.'

Parkpop

Ook de organisatie van Parkpop neemt extra maatregelen vanwege de verwachte hitte op zaterdag en zondag. Zo worden extra schaduwplekken gecreëerd op het Parkpopterrein, is er een terras in de schaduw en staan er meerdere stretchtenten. Verder krijgen bezoekers het advies hun hoofd en nek zoveel mogelijk te bedekken met een petje of een doek. 'Bij een stand zijn Parkpophoeden verkrijgbaar voor twee euro.'

Het is ook belangrijk dat bezoekers zich meerdere keren per dag goed insmeren met zonnebrandcrème - die mag gewoon mee naar binnen worden genomen - en dat ze ondanks de warmte voldoende eten en drinken. Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar het festivalterrein. Maar er wordt een uitzondering gemaakt voor een flesje water van maximaal 500 milliliter, zonder dop. 'Er zijn twee locaties met meerdere gratis watertappunten op het terrein waar die gevuld kunnen worden.'

LEES OOK: Parkpop dit jaar ook een dagje in Haags winkelcentrum