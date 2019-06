Veteranendag in Den Haag: Het programma, de bereikbaarheid en de route

Zaterdag zullen tussen 10.00 en 16.00 uur 's middags verschillende wegen in Den Haag afgesloten worden voor het verkeer. Daarbij gaat het om de wegen waar het defilé voorbijtrekt en een ruim gebied daar omheen.

Tijdens Veteranendag worden 111.000 veteranen bedankt voor hun inzet. Op het Malieveld zijn de hele dag activiteiten, kijk hier voor wat er te doen is. Eén van de hoogtepunten is het defilé dat door koning Willem-Alexander wordt afgenomen. Het defilé start om 13.00 uur op het Malieveld. Vanwege het verwachtte warme weer heeft de organisatie van Veteranendag maatregelen genomen.

Route van het defilé

De route van het defilé loopt vanaf het Malieveld over de Koningskade, via het Korte en Lange Voorhout naar de Kneuterdijk. Vervolgens loopt de route via het Buitenhof, de Hofweg, het Spui, de Kalvermarkt, de Fluwelen Burgwal, de Herengracht, de Prinsessegracht via de Bosbrug weer terug richting het Malieveld.

Welke straten en wegen zijn afgesloten?

De route van de Veteranen van zaterdag 29 juni.

Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de volgende wegen en straten afgesloten:

De Koningskade tussen de Koningstunnel en de Zuid-Hollandlaan. Omrijden kan via de Zuid-Hollandlaan en de Mercuriusweg.

De Bezuidenhoutseweg (vanaf het Koningin Julianaplein tot aan de Herengracht) en de Prinsessegracht.

Als gevolg van de afsluitingen zijn de volgende wegen vanaf 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur niet toegankelijk en kunt u ook niet vanaf deze straten wegrijden:

Apendans

Bagijnestraat

Bleijenburg

Casuariestraat

Doelenstraat

Gravenstraat

Grote Marktstraat (tussen Voldersgracht en Spui)

Herenstraat

Koediefstraat

Koninginnegracht (tussen Dr. Kuyperstraat en Houtweg)

Korte Houtstraat

Korte Koediefstraat

Korte Vijverberg

Lage Zand

Lange Houtstraat

Lange Poten

Oranjebuitensingel (tussen Herengracht en Turfmarkt)

Parkstraat

Plein

Prinsessegracht

Schouwburgstraat

Spui tussen (Schedeldoekshaven en Kalvermarkt richting Hofweg)

Turfmarkt

Wagenstraat (tussen Grote Marktstraat en Spuistraat)

Wijnhaven

Zwarteweg (tussen Herengracht en Turfmarkt)

Het doorgaande autoverkeer kan gebruikmaken van de Centrumring.

Parkeergarages

De parkeergarages Malieveld, Amadeus, Noordeinde (Heulstraat), Muzenplein (Fluwelen Burgwal), Plein en Museumkwartier zijn niet bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. U kunt de garages niet in- maar ook niet uitrijden. De parkeergarage Grote Markt is alleen via de ingang Grote Markt bereikbaar en niet via de Kalvermarkt.

Tijdens het defilé kunnen auto's de parkeergarage Noordeinde via de Paleisstraat verlaten. De overige parkeergarages rond de binnenstad zijn de hele dag open en bereikbaar.

Bestemmingsverkeer

Bestemmingsverkeer kan, via de politieverkeersposten, het afgesloten gebied tot uiterlijk 10.00 uur inrijden en tot 11.00 uur uitrijden. Op een aantal plekken worden oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd.

Parkeren op de route van het defilé is verboden van 6.00 tot 16.00 uur. Let op: hier geldt een wegsleepregeling. De laadpalen voor elektrische auto’s die op de route van het defilé staan, zijn zaterdag uitgeschakeld.

HTM

Tijdens het defilé rijden diverse tram- en buslijnen een alternatieve route. De trams 1, 9, 15, 16 en 17 rijden beperkt of via een andere weg. Bij de bussen geldt dit voor de lijnen 22, 24 en 28. Bus 20 zal niet stoppen bij het Centraal Station en het Malieveld. HTM zet met bus 69 een extra dienst in tussen het Centraal Station, het Kurhaus en Scheveningen-Noord. Alle omleidingen zullen zaterdag van 11.00 uur tot 18.00 uur duren.

Uitzending op Omroep West

Kun je zaterdag niet naar de binnenstad komen, of wil je het evenement nog een keer terugkijken? TV West zendt zondag de live registratie van de NOS in zijn geheel uit. De uitzending begint zondag om 10.00 uur.

