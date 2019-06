'Automobilisten volgen bewegwijzering vaak niet goed'

De provincie Zuid-Holland komt bij onveilige verkeerssituaties 'zo snel mogelijk in actie'. Dat zegt de provincie in reactie op de uitkomsten van het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep West. 'Ook schuwen we nieuwe technieken niet waardoor de verkeersveiligheid vergroot kan worden.'

De provincie waardeert de meldingen van het publiek van Omroep West over onveilige verkeerssituaties 'enorm'. 'Ondanks dat onze medewerkers dagelijks beoordelen of de weginrichting nog op orde is, houdt zo'n meldpunt ons ook scherp.' Bij Omroep West zijn in april ruim 1.800 meldingen binnengekomen van gevaarlijke verkeerssituaties in onze regio. Op deze locaties is bijna 10.000 keer gestemd. Het overgrote deel van de meldingen is afkomstig uit Den Haag of een van de randgemeenten van de stad, zoals Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.

Bijna dertig meldingen betreffen verkeerslocaties die in beheer zijn van de provincie. Een melder wees bij de Europaweg (Leiden) richting de A4 op het risico een tegenligger te raken. De provincie gaat dit veranderen door een 'fysieke rijbaanafscheiding' aan te leggen. 'De weg wordt gelijk aangepakt als onderdeel van de komst van de Rijnlandroute.'

Belangen afwegen

Bij de N444 is geklaagd over hardrijders op de kruising Leidsevaart. Bij de aanleg van de 'Noordelijke Randweg Voorhout' wordt die situatie aangepast, 'waarbij zuidelijker ook een fietstunnel onder de N444 komt'. Volgens een andere melder is de Lotsweg bij de N223 in Den Hoorn onoverzichtelijk voor fietsers. Er loopt nu een project om de verkeerssituatie met het afstellen van verkeerslichten veiliger te maken. Verder gaat de provincie aanpassing van de weg vanuit de Harnaschpolder richting Wateringseveld in Den Haag onderzoeken.

De provincie zegt bij elke verkeerssituatie de belangen van verschillende partijen die er gebruik van maken, 'van de automobilist tot de fietser en van de tractorbestuurder tot de voetganger', tegen elkaar te moeten afwegen. 'Waar wegen verbeterd kunnen worden, komen we zo snel mogelijk in actie. We pakken onveilige situaties in de meeste gevallen gelijk aan als we een weg opnieuw gaan inrichten. Experts van ons beoordelen dan opnieuw hoe de weg erbij ligt en voeren verbeteringen door. In sommige gevallen is extra onderzoek nodig waardoor ingrepen langer op zich kunnen laten wachten.'

Gedrag weggebruikers

Net als andere overheidsinstanties wijst ook de provincie Zuid-Holland op het gedrag van weggebruikers. Een weg kan nog zo kundig ontworpen zijn, mensen moeten volgens de provincie zelf wel blijven opletten. 'Zo volgen automobilisten vanaf de afrit A13 naar de Kruithuisweg in Delft vaak de bewegwijzering niet goed, terwijl het goed staat aangegeven.'

Veilig Verkeer Nederland is ook om een reactie gevraagd op de resultaten van het verkeersmeldpunt, maar die organisatie zegt niet inhoudelijk te kunnen reageren. 'Het is op afstand lastig om te bepalen wat de oorzaak van de gemelde verkeersonveiligheid is. Om daar een uitspraak over te doen zal nader onderzoek gedaan moeten worden op de specifieke locaties.' Ook de Fietsersbond was niet in staat om te reageren op de resultaten van het meldpunt.