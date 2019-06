Man valt van betonnen trap na botsing met vluchtende winkeldief

Door een botsing met een vluchtende winkeldief is een 39-jarige man zwaar gewond geraakt. Hij viel van een betonnen trap op station Utrecht Centraal. De verdachte had kort daarvoor samen met een andere man potjes crème gestolen bij Etos en is de trein naar Gouda in gevlucht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

Op zondag 12 mei rond 19.15 uur komen twee mannen binnen bij Etos in de stationshal van Utrecht Centraal. Ze pakken potjes damescrème en bekijken die uitvoerig. Hun gedrag valt op, dus besluit één van de medewerksters ze in de gaten te houden.

Als ze met twee potjes de winkel uit lopen zonder te betalen, gaat een personeelslid achter ze aan. Ze weet één van de mannen terug de Etos in te krijgen. Maar zodra hij een kans ziet, gaat hij er weer vandoor. Hij sprint richting de trap naar spoor 11 en 12.

Harde botsing

Op de trap loopt op dat moment een vriendengroep, die de trein naar Apeldoorn wil pakken. De winkeldief botst tijdens zijn vlucht hard tegen één van hen op. De man valt van de betonnen trap, raakt bewusteloos en zit onder het bloed. Hij heeft een gebroken neus, een gescheurde wenkbrauw en lip, een hersenschudding en mogelijk letsel aan nekwervels. De man gebruikt nog altijd pijnstillers.

De verdachte springt in een trein en weet zo weg te komen. Later stapt hij uit op station Gouda. Hij is dan zijn bril kwijt: die is hij verloren bij de botsing op de trap. Het is mogelijk dat de man uit Gouda of de omgeving komt en daarom die trein heeft genomen. Maar het kan ook dat hij in de eerste de beste trein is gestapt.

Ook andere man gezocht

Ook de andere man, die bij de diefstal bij Etos is betrokken, wordt gezocht. Hij heeft vlak daarna uitgecheckt op station Utrecht Centraal. Beide mannen zijn die zondagmiddag 12 mei in Amsterdam in de trein gestapt.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem