Woninginbrekers Wassenaar ook actief in Noord-Holland

Drie verdachten van een woninginbraak zijn duidelijk vastgelegd door bewakingscamera's, terwijl ze inbreken bij een huis aan de Teylingerhorstlaan in Wassenaar. De drie hebben een duidelijke taakverdeling en zijn ook actief geweest in het Noord-Hollandse Middenmeer.

De inbraak vindt plaats op dinsdagochtend 7 mei rond 8.45 uur. De bewoners van het huis zijn net vertrokken, als een jonge vrouw de oprit op komt. Ze is duidelijk op voorverkenning: ze belt aan, klopt op de deur, kijkt naar binnen en loopt wat langs het huis. Als blijkt dat de kust veilig is, schakelt ze twee mannen in.

Die komen ook naar het huis en gaan aan de zijkant aan de slag om een deur open te breken. Het gaat niet makkelijk: ze zijn minutenlang bezig. De vrouw staat intussen op de uitkijk. Uiteindelijk breken de mannen een raam open en ze doorzoeken razendsnel het huis. Met een laptop en sieraden gaan ze er vandoor.

Inbraak in Middenmeer

Twee dagen later, donderdag 9 mei, is het drietal in Middenmeer in Noord-Holland. Hier is dezelfde taakverdeling te zien: de vrouw doet een voorverkenning en de mannen breken vervolgens een deur open. Ook hier duurt dat vrij lang. Eén van de daders ziet de camera hangen en steekt doodleuk zijn middelvingers op.

Als de deur open is, hebben ze maar een paar minuten nodig om waardevolle spullen mee te nemen. Daarna verdwijnt de groep inbrekers. De politie denkt dat ze bij beide inbraken een auto in de buurt hadden staan. Wie daar iets van heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden.

Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem