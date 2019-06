Champagnedieven slaan twee keer toe bij Zoetermeerse Albert Heijn

Twee mannen hebben op twee verschillende dagen, maar op exact dezelfde manier, flessen dure champagne gestolen bij Albert Heijn in Zoetermeer. Ze zijn daarbij duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 juni.

De eerste diefstal is op dinsdag 2 april. De mannen komen samen de winkel aan het Westwaarts binnen en lopen meteen door naar de wijnafdeling. Daar stoppen ze wat flessen champagne in een mandje. Ze hebben allebei een grote tas bij zich en die gebruiken ze om de drank ongezien mee te nemen.

In een rustig deel van de winkel stoppen ze de flessen snel in de tas. Vervolgens lopen ze langs de kassa zonder de champagne af te rekenen. Een dag later, woensdag 3 april, zijn de twee terug. Ze stelen op precies dezelfde manier opnieuw een aantal flessen champagne. Later zal blijken dat er in totaal zeven flessen zijn meegenomen.

