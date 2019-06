Verdwijning Mohamed Anaya heeft te maken met partij verdovende middelen

De verdwijning van de 26-jarige Mohamed Anaya heeft volgens de politie vermoedelijk te maken met een partij verdovende middelen, waarbij iets mis is gegaan. De auto van de Rotterdammer is gevonden op de Van Vredenburchweg in Rijswijk en uit onderzoek blijkt dat Mohamed op 14 juni in Den Haag en Rijswijk is geweest. De politie is op zoek naar mensen die hem of zijn auto hebben gezien.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 25 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

Mohamed is voor het laatst gezien door zijn moeder in de wijk IJsselmonde in Rotterdam, op vrijdag 14 juni rond 13.00 uur. Sindsdien krijgt zijn familie geen contact meer met hem. Het is niet bekend waar Mohamed nu is en of hij nog leeft.

Vrijdagmiddag 14 juni had Mohamed waarschijnlijk een afspraak in Den Haag. Met wie die afspraak was en of hij door is gegaan, weet de politie niet. De zwarte Volkswagen Golf GTE model 7 waarin hij reed is die middag gezien op de Dr. H. Colijnlaan in Rijswijk en op de Rijswijkseweg in Den Haag. Uit onderzoek blijkt dat Mohamed ook eerder in Den Haag is geweest. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die hem of de auto op die plekken, of ergens anders, hebben gezien.

Van Vredenburchweg

De auto is gevonden op de Van Vredenburchweg in Rijswijk, vlakbij tennispark De Hofstede en de sportvelden. In de wagen lagen persoonlijke bezittingen van Mohamed. De Volkswagen heeft een opvallende deuk aan de voorzijde. Dat is oude schade uit mei van dit jaar.

De politie zoekt mensen die de auto hebben gezien op de Van Vredenburchweg tussen vrijdag 14 en maandagochtend 17 juni. Mogelijk is er gezien dat hij daar werd neergezet. Ook komt de recherche graag in contact met mensen die meer weten over Mohamed zelf.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem