Rekening van Hagenaar geplunderd na phishing

Een 36-jarige man uit Den Haag is 3.000 euro kwijt na zogeheten phishing. Hij kreeg een bericht van de bank, dacht hij. Omdat het er echt en betrouwbaar uitzag, heeft de man zijn pinpas opgestuurd en zijn pincode doorgegeven. Vervolgens is het geld van zijn rekening gehaald.

De man ontvangt eind maart een bericht met de tekst: 'Uw ING bankpas is verouderd en vervalt overmorgen. Vraag uw bankpas geheel gratis aan en voorkom blokkade van uw bankpas.' Erachter staat een link waar je op kunt klikken.

Het slachtoffer volgt de link en komt op een site terecht die eruit ziet als de site van de bank. Hij moet wat gegevens en ook zijn pincode invullen en krijgt daarna de opdracht om zijn bankpas op te sturen naar een bepaald adres. De man voelt geen nattigheid en doet wat hem gevraagd wordt.

Geldopnames

Waarschijnlijk heeft hij de pas direct naar oplichters gestuurd, want later ontdekt hij dat er 3.000 euro van zijn rekening is verdwenen. Er is geld overgeboekt en opgenomen bij pinautomaten. Daarnaast zijn er meerdere transacties gedaan bij een Dirk van den Broek aan de Beijerlandse Passage in Rotterdam.

De man die de transacties doet, is gefilmd. Hij koopt eerst wat flessen drank en een zak popcorn en rekent die af met de pinpas van het slachtoffer. Hij pint er 150 euro extra bij. Daarna koopt hij bij de servicebalie een pakje sigaretten en pint dan opnieuw 150 euro extra.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem