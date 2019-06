Ballonnen oplaten in Den Haag? 95 euro boete

Het oplaten van ballonnen kan een dure grap worden in Den Haag. Overtreders riskeren een boete van 95 euro. Daarnaast gaat het Haagse stadsbestuur een voederverbod instellen om ratten- en meeuwenoverlast tegen te gaan. Ook dat kost 95 euro als overtreders betrapt worden. Dit staat in de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die dinsdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in de Haagse gemeenteraad heeft aangedrongen op een verbod op het oplaten van ballonnen, omdat het niet goed is voor de natuur. De ballonnen komen weer naar beneden en veranderen in zwerfvuil. Ook kunnen dieren het plastic opeten of erin verstrikt raken.

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is tevreden over het ballonoplaatverbod. 'Het is belangrijk omdat we nu met ballonnen oplaten ervoor zorgen dat er een berg plastic zwerfafval achterblijft waar een paard de hik van krijgt.'

Rattenoverlast aanpakken

Het voederverbod moet helpen om de rattenoverlast aan te pakken. De Mos: 'Met het voederverbod kunnen we rattenaantrekkend afval makkelijker aanpakken in gebieden waar de overlast het grootst is. Daar mag straks niet meer gevoederd worden, ook niet aan eendjes, omdat voer vaak achterblijft. Denk aan Moerwijk-Oost, waar de leefbaarheid in het geding is door het grote aanbod van voedsel op straat. In gebieden zonder overlast mogen eendjes gewoon worden gevoerd.'

De Haagse gemeenteraad moet de aangepaste APV nog goedkeuren. De raad buigt zich nog voor de zomervakantie over het voorstel.