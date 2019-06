Rennes kleurt Oranje en er is zelfs een tattoo uit Loosduinen

Ruud is één van honderden fans die in Rennes zijn neergestreken. In de Franse stad is een Oranjeplein ingericht. Aan het einde van een lange straat kleurt opeens alles oranje inclusief muziek, dansvloer en restaurantjes. Een man met een grote oranje krullenpruik op kijkt nog wat slaperig, maar de sfeer is prima.

'We waren hier echt vroeg, nou ja eigenlijk gewoon mooi op tijd', zegt Corrie. Ze woont nu in Eindhoven maar komt uit Leiden en heeft meiden getraind bij Ter Leede. Ter Leede? Was dat niet de club waar iemand die nu Oranje traint ooit dames het veld opstuurde? 'Ja toen ik daar meiden trainde, was Sarina Wiegmans coach van de dames daar', lacht Corrie. 'Ik heb heel veel van haar geleerd. Daarom zijn we hier natuurlijk ook.'

In optocht naar het stadion

Onze regiogenoten lopen na gezellige uren op het plein in de traditionele optocht samen met de andere oranjefans naar het Stade Rennais, ook wel Roazhon Park genoemd, waar de Leeuwinnen om 21.00 uur aantreden tegen Japan.