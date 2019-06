Inspectie: 'Geen onaanvaardbare risico's bij LUMC'

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geen aanleiding om te veronderstellen dat er op de spoedeisende hulp van het LUMC onaanvaardbare risico's zijn. Dat schrijft minister voor Medische Zorg Bruno Bruins in een brief aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wel is het volgens de Inspectie van belang dat het LUMC doorgaat met de genomen maatregelen en nieuwe maatregelen treft. Zo monitort het LUMC sinds dinsdag dagelijks de hoeveelheid beschikbare bedden.

Vorige week werd bekend dat patiënten die worden binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Leids Universitair Medisch Centrum vaak niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat zeiden artsen en verpleegkundigen anoniem tegen het tv-programma Nieuwsuur. Dat komt door grote drukte op de afdeling, en de medewerkers verwachten dat het nog drukker wordt na de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag op 1 juli. Woensdag is er een spoeddebat over de situatie.

De Inspectie wil een zo volledig mogelijk beeld krijgen van wat er speelt bij de medewerkers. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad van het LUMC en met de medewerkers van de spoedeisende hulp. Ook het bestuur van het LUMC zelf is volgens de minister sinds de berichtgeving vorige week dagelijks in gesprek met leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast worden er maatregelen genomen zoals het bevorderen van de doorstroom van patiënten naar andere verpleegafdelingen. Dan komt er capaciteit vrij op de spoedeidende hulp. Ook wil het ziekenhuis afspraken maken in regionaal verband.

'Sterfgeval vooralsnog niet te wijten aan drukte'

Spoedartsen noemden bij Nieuwsuur als dieptepunt van de problemen het sterfgeval van een hartpatiënt, afgelopen februari. Door drukte was gespecialiseerd personeel van de spoedeisende hulp niet beschikbaar. Het overlijden werd gemeld bij de Inspectie, die vervolgens opdracht gaf om een analyse uit te voeren en verbetermaatregelen te treffen. De analyse is nog niet af, omdat het volgens de minister een complexe casus is. Maar, 'op grond van de nu beschikbare informatie van het LUMC is er vooralsnog geen aanleiding om een verband tussen het overlijden van de patiënt en drukte op de SEH te veronderstellen' schrijft de minister.

De angst voor nog grotere drukte op de spoedeisende hulp door sluiting van de spoedeisende hulp op het Bronovo, is volgens het LUMC ook niet terecht. 'Het LUMC gaat er vooralsnog van uit dat de sluiting van de SEH op locatie Bronovo naar het zich laat aanzien niet leidt tot toestroom van heel grote aantallen extra patiënten op de spoedeisende hulp van het LUMC,' aldus minister Bruins.