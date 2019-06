Haagse bondscoach Wiegman leidt Oranjeleeuwinnen naar kwartfinale WK

De Nederlandse voetbalsters hebben weer een historische prestatie geleverd. De ploeg van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman staat voor het eerst in de kwartfinales van het WK, na een zwaarbevochten zege op Japan: 2-1. Ook de Haagse Lineth Beerensteyn (22) maakte haar minuten via een invalbeurt. Lieke Martens leidde Oranje met twee doelpunten naar de laatste acht. Zaterdag staat in Valenciennes tegen Italië niet alleen een plek in de halve finales op het spel, maar ook een ticket naar de Olympische Spelen van Tokio.

Weer deed Oranje het in de slotfase. De ploeg van Wiegman stond vrijwel de gehele tweede helft onder grote druk en ontsnapte een paar keer aan een achterstand. Een verlenging leek aanstaande, tot de bal vlak voor tijd op de stip ging nadat Vivianne Miedema de bal op de uitgestoken arm van Saki Kumagai had getrapt. Martens schoot Oranje vanaf 11 meter naar de volgende ronde. De sfeer in het stadion was volgens onze verslaggevers in het stadion 'zeer goed' en de ontlading was zeer groot na de binnen geschoten penalty in de laatste minuut.

Miedema raakte al in de vijfde minuut met een van richting veranderd schot de buitenkant van de paal. De spits, die als een van de weinigen in de groepsfase aantoonde in topvorm te zijn, zag even later een kopbal via een Japanse naast gaan. Uit de hoekschop die daarop volgde, opende Martens de score. De linksbuiten, die zo op zoek is naar haar grootste vorm van het EK 2017, tikte de bal met een hakje in het doel. De Japanse keepster was kansloos omdat de bal onderweg nog werd geschampt door Yuika Sugasawa.

Ontsnapping

De ploeg van Wiegman controleerde het duel, maar moest kort voor rust toch de gelijkmaker incasseren na een prachtige Japanse aanval. Mana Iwabuchi zette Yui Hasegawa alleen voor keepster Sari van Veenendaal en de middenveldster schoot beheerst de 1-1 binnen. Het doelpunt gaf het zo moeizaam scorende Japan vertrouwen, want in de tweede helft namen de Aziatische vrouwen steeds meer de regie in handen. Oranje moest achteruit, ontsnapte een paar keer aan een tegentreffer en trok vlak voor tijd toch de winst naar zich toe.