Bondscoach Wiegman heeft vertrouwen: 'Wij zijn in staat om te winnen van Italië'

'Ik ben blij dat we gewonnen hebben en dat we deze tegenstander hebben gehad...' De Haagse bondscoach Sarina Wiegman stak haar opluchting over de zege van Oranje op Japan in de achtste finale van het WK dinsdagavond niet onder stoelen of banken. 'Naar mijn mening is dit een van de best voetballende ploegen, zo niet de best voetballende ploeg, van de wereld. Japan heeft alleen moeite met scoren.'

Nederland begon uitstekend aan de wedstrijd tegen Japan - 'Een van de beste eerste helften die ik me kan heugen' - en kwam al na een kwartier op voorsprong via stervoetbalster Lieke Martens. Maar na een half uur zakte Oranje weg. Japan maakte gelijk en daarna had Nederland het moeilijk. Omdat Japan het overwicht niet wist om te zetten in doelpunten - ondanks dat ze volgens Wiegman 'dotten van kansen' kregen - bleef Oranje in de race. Een discutabele strafschop besliste het duel in de ultieme slotfase alsnog in Nederlands voordeel.

Wiegman bleef - ondanks het Japanse overwicht in de tweede helft - altijd geloven in een Nederlandse zege. 'Wij creëren namelijk bijna altijd kansen en wij hebben spelers voorin die deze kansen kunnen afmaken.'

Kunnen echt goed voetballen

Dat Oranje het overwicht kwijtraakte, was volgens Wiegman te wijten aan het feit dat Japan na het eerste half uur de zijkanten afsloot en verdediger Stefanie van der Gragt vastzette. 'We liepen vervolgens teveel achteruit', analyseerde de Haagse bondscoach. 'Maar we bleven wel strijden.' En dat gaf volgens haar de doorslag.

Zaterdag wacht Italië in de kwartfinale. 'Ik denk dat wij in staat zijn om ook te winnen van Italië', benadrukt Wiegman. Verder dan de kwartfinale wil ze nu nog niet kijken. 'Maar als wij weer op deze manier op het veld staan - echt een team dat wil strijden, dat het sámen wil doen - dan kan er van alles gebeuren. Bij vlagen kunnen we echt goed voetballen.'