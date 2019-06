Wel of geen penalty? Dit vinden Dick Jol, Mario van der Ende en Fons Groenendijk

We staan in de kwartfinale van het WK. De Nederlandse voetbalsters kwamen dinsdagavond in de achtste finale goed weg tegen Japan. Dat wist het overwicht in de tweede helft niet uit te drukken in doelpunten. De penalty waarmee Oranje het duel in de absolute slotfase alsnog over de streep trok, is woensdag het gesprek van de dag.

Oud-topscheidsrechter Dick Jol zou hier in ieder geval nóóit een strafschop voor gegeven hebben. 'Ze kunnen op deze manier beter zonder armen gaan spelen', benadrukt de ervaren Hagenaar.

'Nu kun je als aanvaller de bal opzettelijk tegen het arm of been van een verdediger aan gaan spelen. Waar moet die verdediger dán met haar hand naartoe? Ze draait haar armen toch weg? Had ze dan hard moeten weglopen toen Vivianne Miedema schoot?!'

Hands is hands

De Japanse bondscoach Asako Takakura noemde de strafschop 'een wreed besluit'. ADO-trainer Fons Groenendijk kan haar gevoel wel begrijpen, maar hij wijst op de nieuwe spelregels. 'Het gaat steeds meer toe naar: hands is hands. Aangeschoten hands bestaat bijna niet meer. Maar je weet bijna honderd procent zeker dat hier totaal geen opzet in het spel was.'

Hij wijst op het feit dat de Japanse verdediger haar bovenlichaam wegdraait van de bal, maar die raakt toch haar arm. 'De bal opzettelijk raken, kán ook helemaal niet van zo'n korte afstand. Volgens de richtlijnen is dit te begrijpen, maar mijn gevoel zegt: absoluut geen penalty.'

Ook de Haagse oud-topscheidsrechter Mario van der Ende laat weten dat het Nederlands elftal 'niets te klagen' heeft over de gegeven penalty.'Deze speelster had totaal geen intentie om met haar arm naar de bal te gaan. Het verbaasde me dan ook dat de Japanse vrouwen amper protesteerden tegen deze beslissing van de scheidsrechter. Maar misschien heeft dat met de cultuur te maken. Ik vind deze penalty absoluut discutabel. Een strafschop is een stráf, die geef je pas als je honderd procent overtuigd bent. Ik zou hem dus niet gegeven hebben.'