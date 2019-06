Katwijk neemt afscheid van Anja Schaap

Tientallen belangstellenden nemen donderdagavond in Katwijk afscheid van Anja Schaap. De 33- jarige vrouw werd sinds 29 mei vermist. Haar lichaam werd vorige week gevonden in de zee bij de Waddeneilanden. Nog altijd is onduidelijk wat er met de vrouw is gebeurd.

Bij de Ontmoetingskerk in Katwijk heerste een gelaten sfeer. De rouwenden konden vanaf 18.00 uur naar binnen om afscheid te nemen. De familie had gevraagd om veldbloemen mee te nemen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.

De politie onderzoekt nog hoe Anja om het leven is gekomen. In de nacht van 28 op 29 mei verliet de Katwijkse café In den Blauwen Bock aan de Badstraat. Op camerabeelden was te zien dat ze die bewuste nacht nog enkele uren door Katwijk rondliep. Haar tas werd later gevonden in een sloot op haar route naar huis. Maar hoe ze in de zee is terechtgekomen, is nog onduidelijk.

Collecte voor vrijwilligers

Tijdens de vermissing van Anja is er door verschillende mensen meermalen naar haar gezocht. Daaronder de kustwacht, Staatsbosbeheer, brandweer, maar ook de vrijwilligers van het zogeheten Veteranen Search Team. Om hen te bedanken houdt de familie donderdagavond een collecte. De opbrengst gaat naar al die vrijwilligers.